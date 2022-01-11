В Мурманской области увеличивается количество рейсов на популярных автобусных маршрутах

Об этом рассказал вера на оперативном совещании министр транспорта и дорожного хозяйства Артем Гришин. Региональный Минтранс проанализировал обращения граждан, а также во взаимодействии с Центром управления регионом в течение 2021 года провел несколько социологических опросов. По результатам обобщения пожеланий и предложений жителей Мурманской области в новом году решено было увеличить объёмы перевозок.

Так, на 20% увеличится количество рейсов на регулируемых маршрутах автобусов №105 из Мурманска в Североморск: в будни будет производиться 94 рейса без учета маршрутных такси. На четверть больше рейсов будет отправляться из Мурманска в аэропорт по маршруту №106. На маршруте №110 из Мурманска в Выходной введены дополнительные 4 рейса, на 2 рейса увеличилось на маршруте №111 из Мурманска в Мишуково. В Молочный (№140) и Тулому (№120) добавилось по 8 и 10 рейсов соответственно.

Изменения коснулись и транспорта в других городах региона. Увеличится количество рейсов автобусов по регулируемым маршрутам №1 в Кировске, №1 и 5 в Кандалакше и №102 в Мончегорске. Кроме того, по просьбам граждан в Апатитах маршрут №10 продлён до остановки «Хлебозавод».

Появились три новых маршрута, о которых просили местные жители. С сегодняшнего дня курсирует автобус из Ковдора через Апатиты в аэропорт «Хибины» и обратно. Первый рейс отправился сегодня в 6:00. 14 января отправится в первую поездку автобус из Ковдора в Кандалакшу с заездом в Апатиты. А с мая заработает сезонный маршрут «Кандалакша – Полярные Зори – Апатиты – Аэропорт «Хибины».

Помимо этого, сразу на 10 маршрутах по нерегулируемым тарифам в Мурманской агломерации с начала года стала доступна возможность безналичной оплаты проезда: на межмуниципальных № 106 и № 125, а также на муниципальных №№ 10, 18, 51, 52, 53, 54, 55 и 62.

Информация о передвижении общественного транспорта в режиме онлайн стала более обширной: уже сегодня 71 маршрут представлен в сервисах «Яндекс», а в программе «2ГИС» – 82 маршрута доступны для более эффективного планирования поездок.

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, программа обновления общественного транспорта также набирает обороты. С начала года на муниципальных маршрутах ЗАТО Североморск работают только новые автобусы, закупленные при поддержке из областного бюджета. До конца месяца новые автобусы выйдут на маршруты Апатит и Кировска. При поддержке области приобретено 23 автобуса и 11 троллейбусов. Всего же по итогам 2021 года на маршруты вышло 90 новых автобусов и троллейбусов.

В ходе первого оперативного совещания правительства Мурманской области губернатор Андрей Чибис подчеркнул, что 90 единиц новой пассажирской техники – только начало масштабного обновления и в течение 2022-2023 годов общественный транспорт Кольского Заполярья существенно преобразится.