В Мурманской области увеличивают коечный фонд под ковид

В связи с ростом заболеваемости в Мурманской области увеличивают коечный фонд для пациентов с коронавирусной инфекцией. По сравнению с минувшей неделей число коек увеличили на 81. На утро 9 июня в медицинских учреждениях региона всего оборудовано 502 койки. Из них с подведением кислорода 419, 47 – с аппаратами искусственной вентиляции лёгких. Коечный фонд свободен на 20%. На догоспитальном этапе помощь пациентам с ковид оказывают 17 бригад скорой и 11 амбулаторных патронажных бригад.

В ходе заседания оперативного штаба накануне губернатор региона Андрей Чибис отметил, что ситуация становится напряжённой в том числе из-за плохой дисциплины с точки зрения соблюдения противоэпидемических ограничений.

«В маршрутных такси, на общественном транспорте, в торговых точках масочный режим как будто отменили. Приходя на мероприятия, концерты и так далее многие считают, что маску нужно носить только формально, чтобы пройти. Большое количество людей возвращаются из путешествий, всё это стимулирует безусловный рост заболеваемости. Ситуация контролируема, мы эти пики проходили весной, осенью и зимой. Но, к сожалению, все призывы соблюдать ограничения без ужесточения контроля за этим не дадут никакого эффекта. Режимы и контроль за соблюдением противоэпидемических ограничений, безусловно, нужно ужесточать и на промышленных предприятиях и строительных площадках, – подчеркнул глава региона. – Если в ближайшую неделю мы не увидим изменений с точки зрения усиления качества контроля таких малых ограничений, мы рассмотрим вопрос по введению постепенных ограничений на деятельность отдельных предприятий».

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, оперативный штаб напоминает северянам, что крайне важно соблюдать меры эпидбезопасности. Самым эффективным методом профилактики распространения коронавируса является вакцинация.

98430 человек в Мурманской области уже привились от COVID-19. Это почти половина от плана. Вакцинация 60% жителей региона подлежащих вакцинации позволит достичь коллективного иммунитета.

«Eсли брать среднее или сравнивать с другими регионами, у нас неплохой процент от того населения, которое мы должны привить по нормативам, но очевидно, что мы должны максимально активизироваться на вакцинацию всех, и, прежде всего, трудовых коллективов», - сказал Андрей Чибис.

В Мурманской области работает 28 прививочных бригад. На сайте «Госулуги» и на региональном портале можно записаться на прививку от ковида. А по выходным в ТЦ «Плазма» и ТЦ «Волна» работают мобильные прививочные пункты по вакцинации от СOVID-19, в которые не нужно предварительно записываться.