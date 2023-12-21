В Мурманской области увеличиваются масштабы цифровизации дорожно-транспортной отрасли

В России в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» продолжается внедрение интеллектуальных транспортных систем (ИТС).

ИТС представляет собой совокупность технических и цифровых систем, которые дают возможность более рационально и эффективно использовать дорожно-транспортную сеть, а также осуществлять контроль за соблюдением правил дорожного движения. ИТС аккумулирует, обрабатывает и передает информацию, выполняя функцию ситуационного координирования всех участников дорожного движения, спецслужб и ведомств.

Напомним, в этом году на федеральных и региональных трассах Мурманской области установлено 20 новых рубежей контроля соблюдения правил дорожного движения, которые фиксируют превышение скорости и выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, в случаях если это запрещено.

Также в Мурманской области с 2021 года продолжает действовать Единая платформа управления транспортной системой (ЕПУТС), с помощью которой осуществляется организация взаимосвязанного функционирования всех подсистем и сервисов ИТС дорожной сети агломераций и региона, как единого целого для повышения пропускной способности транспортной сети и безопасности участников дорожного движения.

Как отмечает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, на сегодняшний день актуальным остаётся вопрос цифровизации дорог. Это значит, что в модуль Единой платформы управления транспортной системой заносится цифровой двойник дороги, который содержит в себе сведения о числе полос движения, максимальной пропускной способности, продольной ровности, дефектов покрытия, колейности, ширине проезжей части и многие другие характеристики.

Так, в ходе цифровизации в 2024 году с помощью средств областной поддержки в муниципальных образованиях Мурманской области планируется провести диагностику и оценку транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения с целью формирования полученных сведений в единой информационной базе ЕПУТС.

Реализация данного процесса позволит иметь обобщенную картину состояния дорожной сети в районах и агломерациях Мурманской области, что позволит своевременно принимать правильные управленческие решения.