В Мурманской области уже благоустроено 170 дворовых территорий

В Мурманской области на 170 дворовых территориях полностью завершены работы по благоустройству. Теперь там появилось ровное асфальтобетонное покрытие, яркое освещение, удобные лавочки и урны. О ходе работ по благоустройству в муниципалитетах вчера на оперативном совещании доложила вице-губернатор – министр градостроительства и благоустройства Мурманской области Мария Гаврилова.

В этом году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» выполняются работы по благоустройству 12 общественных пространств за счёт консолидированного бюджета, продолжается реализация проектов-победителей и финалистов Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды 2020 и 2021 годов. Средний процент готовности общественных территорий – 84.

В этом году на территории 25 муниципальных образований планируется обустроить 73 детских и спортивных комплекса, в том числе 6 с инклюзивным оборудованием. Работы на 58 объектах полностью завершены.

Продолжаются работы над проектами местного бюджетирования. В этом году предстоит реализовать 54 местные инициативы на территории 29 муниципальных образований. Всего же за три года действия программы будет реализован 171 социально-значимый проект.

Подводя промежуточные итоги работ по благоустройству в текущем сезоне вице-губернатор – профильный министр отметила, что в ряде муниципалитетов работы продолжаются за рамками сроков, предусмотренных муниципальными контрактами.

«Основными причинами являются отсутствие синхронизации у подрядных организаций с ресурсоснабжающими организациями – сетевиками, ведущими ремонт сетей на благоустраиваемой территории, несвоевременная поставка материалов и оборудования, недостаточность рабочих и технических ресурсов у подрядчиков на тот объем работ, на который они заявились при заключении контракта. Считаем, что это является недопустимым, с учетом того, что в 2022 году со стороны правительства Мурманской области были приняты всесторонние меры для завершения работ качественно и в срок, сокращены сроки заключения муниципальных контрактов», – отметила заместитель губернатора Мурманской области – министр градостроительства и благоустройства Мария Гаврилова.

Как сообщает региональное Министерство градостроительства и благоустройства, вице-губернатор отметила муниципалитеты, которые качественно и в срок завершили работы на объектах благоустройства. Тем же муниципалитетам, которые вышли за рамки установленных сроков необходимо принять исчерпывающие меры для активизации работ подрядных организаций и скорейшего завершения работ на объектах, что важно, без потери качества.

Фото: https://gov-murman.ru