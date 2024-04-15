В Мурманской области уже открыто 16 местных отделений «Движения Первых»

Сегодня в рамках оперативного совещания обсудили итоги работы в Мурманской области регионального отделения «Движения Первых». Врио губернатора Оксана Демченко напомнила, что движение молодежи было создано в 2022 году с одобрения Президента Российской Федерации Владимира Путина.

«На сегодняшний день у нас открыто 16 местных отделений на территории области, которые объединили 186 организаций. В том числе школы, СПО, Мурманский арктический университет и другие», – отметила Оксана Демченко.

Врио губернатора сообщила, что участники ведут активную работу, реализуют различные мероприятия – и свои, и федеральные. Так, в 2024 году запланировано больше 40 всероссийских и региональных проектов, более 700 муниципальных мероприятий.

«Хочу среди них выделить проект, который был инициирован именно нашим региональным отделением «Движения Первых»: «Профориентация на понятном языке». Он позволит школьникам узнать больше о возможностях, которые перед ними открывает промышленное развитие Арктики, определиться с будущей профессией и уже сейчас начать с ней знакомство, когда ребята еще учатся в школе», – отметила врио губернатора.

Оксана Демченко также подчеркнула, что растёт объём грантового финансирования, которое привлекает в регион «Движение Первых».

«За год эта сумма увеличилась почти в два раза – с 4,5 до 8 миллионов рублей», – сообщила Оксана Демченко.

Подробнее о деятельности Российского движения детей и молодёжи «Движение Первых» на территории Мурманской области доложила председатель совета регионального отделения Мария Чернышева.

Фото: https://gov-murman.ru