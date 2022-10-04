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Мурманская область. Арктика (16+)04.10.22 11:00

В Мурманской области уже открыто 19 модельных библиотек

Вчера на оперативном совещании в правительстве Мурманской области глава региона Андрей Чибис сообщил о завершившейся в Кольском Заполярье серии открытий учреждений, обновлённых по модельному стандарту.

«На минувшей неделе современные пространства открылись в Ковдоре и Мурманске. На сегодняшний день в регионе открыто уже 19 учреждений нового поколения в рамках национального проекта «Культура», а благодаря победе в конкурсном отборе в 2023 году их число увеличится до 24», – отметил Андрей Чибис.  

Напомним, 29 сентября в Мурманске появилась пятая модельная библиотека: при поддержке федерального бюджета реновация прошла в библиотеке на улице Пономарева. В основе концепции – грамотное сочетание традиционного чтения, цифровой информации, использование современных технологий, интеллектуального досуга, интуитивно-понятной навигации и комфортного пребывания. Ещё одно открытие – в Ковдоре, где свой 55-летний юбилей Центральная детская библиотека отметила уже в новом статусе. В процессе модернизации учреждение преобразовалось в комфортное пространство для чтения, развития, обучения, отдыха и общения. 

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в 2023 году в Мурманской области появится ещё 5 модельных библиотек. Решением Минкультуры России из федерального бюджета регион получит 40 млн рублей на обновление библиотек в целях реализации национального проекта «Культура».

 

 

Фото: https://gov-murman.ru

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