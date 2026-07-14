В Мурманской области уже построено 1350 индивидуальных жилых домов по программе «Свой дом в Арктике»

В Мурманской области продолжается реализация уникальной программы «Свой дом в Арктике», инициированной губернатором Мурманской области Андреем Чибисом. Вчера на еженедельном оперативном совещании у главы региона министр строительства Мурманской области Александра Карпова рассказала о ходе реализации программы в 2026 году.

«Цели программы «Свой дом в Арктике» — улучшить жилищные условия граждан и стимулировать развитие жилищного строительства в регионе. И, как показывает статистика, эти цели успешно достигаются. Так благодаря программе «Свой дом в Арктике» за три года ввод индивидуального жилищного строительства вырос в 2,5 раза. За пять месяцев 2026 года уже введено 41,5 тысячи квадратных метров жилья, что составляет порядка 80% от плана», — отметила Александра Карпова.

С момента запуска программы в 2022 году выдано сертификатов на общую сумму 2,2 млрд рублей. Благодаря поддержке правительства Мурманской области уже построено или приобретено 1350 индивидуальных жилых домов в 13 муниципалитетах региона. На 1032 индивидуальных жилых дома площадью 89 827,20 кв. метра уже зарегистрировано право собственности и внесены сведения в ЕГРН. В тройке лидеров по построенным домам Кольский, Кандалакшский округа и Мончегорск. По остальным сертификатам строительство домов продолжается.

Напомним, по программе «Свой дом в Арктике» 14 категорий граждан могут получить 30% от стоимости индивидуального жилого дома, до 1 млн рублей на строительство или приобретение индивидуального жилого дома, в том числе в рамках долевого строительства, покупку домокомплекта или в качестве первоначального взноса на кредит на эти же цели. Единовременную меру поддержки можно совмещать с льготными «Арктической» и «Семейной» ипотеками, а также участники программы могут использовать средства материнского капитала.

Приём заявок на участие в программе «Свой дом в Арктике» продолжается. Заявку на участие и комплект документов можно подать в МФЦ, Центре содействия жилищному строительству Мурманской области по адресу: г. Мурманск, ул. Воровского, 20 и через региональный портал электронных услуг Мурманской области.

По всем интересующим вопросам можно обращаться на «горячую линию» программы «Свой дом в Арктике» по телефону +7 (8152) 56-79-67 (пн – пт, 9.00 – 17.00).