В Мурманской области уже реализовано 76% стандарта «Умный город» - Андрей Чибис

Об этом вчера заявил губернатор Мурманской области Андрей Чибис на пленарном заседании «Умный город – умная страна», которое состоялось в рамках III Всероссийского форума «Умный город: наше будущее – новые лица».

«Тот стандарт, который мы утверждали в 2019 году, касался городов, а темы, обсуждаемые нами на данном форуме, касаются всех людей. На данный момент в Мурманской области уже реализовано 76% стандарта «Умный город». Но впереди – ещё более масштабные задачи», – подчеркнул губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

В ходе мероприятия участники обсудили стратегию развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года с прогнозом на 2035 год, а также новый стандарт Умного города, показателем человекоцентричности которого является рейтинг IQ городов. Кроме того, темами пленарного заседания стали развитие и цифровая трансформация как условие достижения национальных целей и «Умный город – экосистема умной страны». Также участниками были рассмотрены молодежные инициативы в стандарте «Умный город».

В приветственном слове министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин напомнил о целях цифровизации, в частности в сфере ЖКХ.

«С 1 января 2022 года вся система жилищно-коммунального хозяйства начала работу с системой занятости и труда. Министерство и правительство ставит задачи, связанные с цифровой трансформацией, в целях упрощения всех процедур, ускорения, сокращения всего процесса», – обратился по видеоконференцсвязи к участникам форума Ирек Файзуллин.

О приоритетном значении цифровизации в сфере ЖКХ и ее перспективах говорил и заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Константин Михайлик.

«Приоритет отдаётся проектам в области ЖКХ. Они показали свою эффективность и дают конкретный результат в жизни людей. Один из основных наших трендов – обновление всей инфраструктуры ЖКХ Российской Федерации. Инвесторы охотно идут в эти проекты в формате государственно-частного партнерства. Это цифровизация водоканалов, ресурсоснабжающих организаций. Кроме того, планируется использовать положительный опыт в северных регионах, когда дроны используются для осмотра хода строительства объектов, для оценки экологической и социальной ситуации. Развитие получат и проекты, которые уже показали эффект в городах, это цифровые платформы образования, цифровые платформы культуры, цифровые платформы по управлению транспортом, городских парковочных пространств и оценка транспортных потоков», – рассказал Константин Михайлик.

Об опыте цифровизации в регионе рассказал Евгений Мирошников, первый заместитель губернатора Белгородской области.

«Цифровая трансформация, «Умный город» – вопросы полностью позиции губернатора. Кроме того, непосредственное участие в процессе принимают люди, отсюда востребованность специалистов и конкуренция за кадры, которая в последнее время обострилась. Следовательно, выбирать будут те города, где есть определенные сервисы, комфортные условия проживания. Именно они будут становиться точками притяжения людей. Льготные ипотеки, помощь в релокации, умные города будут способствовать притоку IT - специалистов. Когда мы говорим «Умный город», что мы имеем ввиду? Например, у нас в Белгороде 15 тысяч контейнерных баков оборудованы датчиками наполняемости. Также, анализируя транспортные потоки, мы инвестируем в увеличение пропускной способности оживленных улиц. В целом, наличие таких платформ создаёт фундамент, с помощью которого можно трансформировать всё вокруг», – поделился Евгений Мирошников.

Президент АО «ЭР-Телеком Холдинг» Андрей Кузяев привёл ещё несколько примеров, как цифровизация решает проблемы городов.

«Мы понимаем проблемы жителей региона. Делаем так, чтобы современные технологии их решали. Например, когда внедряем умный свет, как правило, в городе становится на 50% светлее, при этом на 60% экономится электроэнергия. В том числе за счёт использования новых технологических решений. Анализ данных показывает, что транспортная аварийность в этих городах падает на 40% - а по статистике аварии часто случаются из-за недостаточного освещения улиц. Есть и другой аспект – в таких городах снижается количество преступлений. В случае с умными городами задача заключается в том, чтобы создать эту отрасль с нуля. Это серьёзный вызов и огромные возможности для предпринимателей. Уверен, что в Мурманске эти усилия обязательно приведут к результату», – подчеркнул Андрей Кузяев.

Генеральный директор АО «Русатом Инфраструктурные решения» Ксения Сухотина отметила целесообразность и стройность решений, принятых Андреем Чибисом по вопросу цифровизации региона.

«Мы начинали делать платформу вместе. Андрей Владимирович был очень правильным постановщиком задачи, идея изначально была его. Он пригласил к созданию стандарта «Умный город», и нам удалось заложить основу платформенного решения. Но дальше регион стал развивать и дорабатывать эту платформу и направления самостоятельно. И это очень важно, потому что он догрузил это, выстроил таким образом, что это стало рабочей управленческой системой, которая работает и на оперативках, и при стратегическом планировании. Мурманская область демонстрирует то, каким образом и город, и регион должны идти по пути цифровой трансформации», – подчеркнула Ксения Сухотина.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, также спикер отметила, что использовать результаты цифровой трансформации будет молодёжь, поэтому необходимо быть на шаг впереди и отвечать за результат, что является одной из ценностей «Росатома».

Подробная программа форума опубликована по ссылке https://forumsmartcity.ru/. Онлайн-трансляция мероприятий организована здесь.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/