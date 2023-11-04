В Мурманской области уже создано 149 структурных подразделений «Движения Первых»: Андрей Чибис провёл заседание регионального координационного совета организации

Губернатор Андрей Чибис провёл заседание регионального координационного совета по взаимодействию с Общероссийским общественно-государственным движением детей и молодёжи. Глава региона подчеркнул, что инициативу создания движения поддержал президент Владимир Путин, и с марта этого года отделения успешно работают в Мурманской области.

«Прошло меньше года, и сегодня в регионе функционирует уже 149 структурных подразделений «Движения Первых», которые объединили более 10 тысяч человек: вовлечены ребята разного возраста – от 6 до 18 лет. За это время из площадки, объединяющей школьников, они выросли до настоящего проектного офиса. Главная задача – заинтересовать детей, чтобы они открывали для себя что-то важное и полезное, участвовали в творческих, патриотических, спортивных, добровольческих, экологических проектах. И это, конечно, самореализация, профориентация, с учетом промышленного развития Арктики, модернизации Мурманского транспортного узла, создания новых производств, проведения газа, чтобы ребята понимали, что регион представляет из себя, какие специальности востребованы, на кого стоит идти учиться. Это волнует каждого, и старшеклассников, и ребят младших классов. И эти задачи успешно выполняются в рамках движения. У нас динамичная, инициативная команда, и мощная поддержка федерального центра», – подчеркнул Андрей Чибис.

В формате ВКС присутствующих приветствовал Марат Закиров, заместитель председателя правления «Движения Первых». Он отметил, что региональное отделение в Мурманской области демонстрирует хорошие результаты.

«В первую очередь это основано на инициативе ребят. Безусловно, активно идет работа по грантам. И ребята из Мурманской области в числе победителей многих мероприятий федерального уровня. Кроме того, регион – в числе передовиков по предложению интересных региональных форматов. И мы будем дальше поддерживать вас. Спасибо команде отделения, региональной и муниципальной власти за слаженность. Знаю, что сегодня отделение обеспечено материально-технической базой. Но мечта – Дом первых, где находится аппарат регионального отделения, с коворкингами, где можно проводить встречи с ребятами, залами. Думаю, мы к этому также подойдем», - подчеркнул Марат Закиров.

Деятельность организации активно поддерживается органами местного самоуправления, правительством области, а также лично губернатором.

«На данный момент движению в пользование предоставлены помещения Регионального центра развития и поддержки молодежных движений. Настоящей локационной базой во всех муниципалитетах стали пространства «СОПКИ». У нас совместный событийный план. Кроме того, налажено взаимодействие в организации всех крупных мероприятий в регионе, где формируются площадки «Движения Первых», - отметил председатель регионального комитета молодежной политики Егор Хаценко.

Руководитель регионального отделения «Движения Первых» Мария Чернышева отметила, что первичные отделения организации успешно функционируют во всех муниципалитетах региона на базе образовательных организаций, спортивных, культурных и молодёжных учреждений, в том числе создаются в дошкольных учреждениях.

«У нас есть 12 профильных направлений, по каждому из которых – целый ряд проектов, форумов, конференций. В Мурманской области ребята подключились к ним и участвуют в патриотических мероприятиях, экологических акциях, образовательных проектах, занимаются волонтерской деятельностью. К примеру, на территории региона реализованы мероприятия порядка 30 федеральных проектов. Участие в них приняли более 2632 юных северян», - отметила Мария Чернышева.

Три проекта из Мурманской области вошли в число победителей Всероссийского грантового конкурса «Движения Первых» в номинациях «Туризм и путешествия» и «Культура и искусство». Таким образом в регион привлечено более 4,5 млн рублей.

Отдельное внимание глава областного отделения «Движения Первых» обратила на региональные мероприятия. Среди них – профориентационные циклы «В гостях у учёного» и «Возможности Севера», мероприятия направления «Патриоты Заполярья».

«Кроме того, мы провели Региональный форум детских инициатив. Он охватил 300 человек из всех муниципалитетов. Состоялись обучающие онлайн-семинары, серия проектных сессий, в рамках них ребята разрабатывали идеи по развитию своего города и региона. Лучшие будут поддержаны «Движением Первых», в ноябре узнаем результаты», – подчеркнула Мария Чернышева.

В ходе заседания губернатору представили проекты, разработанные школьниками на форуме. Так, делегат из Гаджиево Егор Тумак рассказал об инициативе проведения конференции для детей из ЗАТО «Ты можешь».

«Цель – мотивировать молодёжь связать будущее с Севером. Меня вдохновила конференция «Звезда Севера». Я увидел, как интересно было моей маме и другим жительницам гарнизона участвовать в мастер-классах, лекциях. И подумал, что интересно было бы сделать мероприятие для детей, живущих в ЗАТО. Весной этого года презентовал проект руководителю Единого волонтёрского центра Евгении Чибис, главе ЗАТО Александровск, идея была поддержана «Движением Первых». Сегодня команда проекта на финальном этапе организации», – отметил Егор.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, конференция пройдёт 11 ноября в Гаджиево и объединит порядка 300 участников. Для ребят откроются молодёжное пространство, площадки психологии, добра, спортивная и медиа. Выступят эксперты из разных сфер.

Ещё одна инициатива – профориентационный проект «Моё будущее в моих руках». Его предложили активисты из Оленегорска Анастасия Гончарова, Софья Дерипаско, Анна Колесниченко и Артём Швецов.

«Наша миссия – рассказать школьникам о колоссальных возможностях роста, развития и трудоустройства в Мурманской области. В числе мероприятий, которые мы планируем запустить в 2024 году – участие в профориентационных встречах на площадках компаний и организаций региона, а также проведение Молодёжного форума профессий с лекциями, тренингами, экскурсиями на предприятия, деловыми играми, тестированиями. Планируем привлечь спикеров из разных сфер, а также действующих специалистов ряда предприятий. Уверены, что форум станет полезной и интересной площадкой для школьников и позволит обменяться опытом, станет стимулом для выбора профессионального пути у нас в регионе», – презентовала проект Софья Дерипаско.

«Движение Первых» – отличная площадка, которая помогает ребятам делать свои проекты и развиваться, создавать свое будущее. Спасибо вам за это огромное. Я прошу коллег из правительства и муниципалитетов не формально, а искренне поддерживать, максимально помогать ребятам в реализации таких нужных и полезных мероприятий», – обратился в завершение к коллегам губернатор Андрей Чибис.

Фото: https://gov-murman.ru