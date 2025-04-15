В Мурманской области уже выдано 100 тысяч Единых карт жителя

Юбилейную карту получила ученица кадетской школы Мурманска Анна Романова. Об этом вчера в ходе оперативного совещания сообщил губернатор Андрей Чибис.

Глава региона напомнил, что проект по выдаче Единой карты жителя Мурманской области (ЕКЖ) разработан в рамках стратегического плана «На Севере – жить!» и реализуется с 2021 года.

«Его главная задача – сделать доступ к услугам удобнее, а жизнь северян – комфортнее. Последнее новшество – с марта 2025 года карта полностью заменила бумажные проездные для учащихся. И это не просто удобно, в том числе благодаря возможности контролировать и пополнять баланс карты онлайн, но и выгодно: по ЕКЖ предусмотрена 50% скидка на городских маршрутах, в том числе на автобусах и троллейбусах Мурманска, и 60% скидка – на пригородных маршрутах», – сказал Андрей Чибис.

Напомним, Единая карта жителя Мурманской области выпускается в виде банковского и небанковского инструмента.

Нефинансовая карта доступна для детей в возрасте до 18 лет, оформить её можно через портал госуслуг, а получить в любом удобном отделении МФЦ.

Все банковские карты выпускаются на базе платежной системы «МИР», что позволяет оформить на финансовую ЕКЖ перечисление социальных льгот и выплат. Получить её можно с 14 лет, обратившись в «Сбер» или «ВТБ», и с 18 лет, обратившись в «Совкомбанк». В ближайшее время к проекту также присоединится «Россельхозбанк».

Для держателя любой карты жителя доступно участие в программе лояльности, в которую входят порядка 100 компаний и организаций региона. Для волонтёров Мурманской области совместно с Добро.ру Министерством цифрового развития также разработана дополнительная программа поощрения, когда добровольцы могут конвертировать свои часы помощи в подарки: одежду и аксессуары с символикой региона. Кроме этого, в 2024 году на базе гимназии №1 в Мурманске и «Центра школьного питания» было организовано пилотное внедрение сервиса «Электронная столовая» с применением карты жителя, когда родители учеников могут пополнить баланс счёта, использующегося ребёнком для оплаты обедов, увидеть, что именно он покупал.

У Единой карты жителя есть свой сайт. Не нём размещена информация о способах получения карты, ответы на часто задаваемые вопросы, указаны акции от партнёров проекта.

На данном портале у каждого держателя открыт «личный кабинет», где отображается транспортное приложение, информация о волонтёрской деятельности и информация об акциях от партнёров.

К 2030 году в рамках реализации стратегического плана «На Севере – жить!» в Мурманской области планируется выдать более чем 300 тысяч ЕКЖ.

Юбилейная 100-тысячная карта была выдана в ходе специализированного форума по информационной и комплексной безопасности «Киберустойчивая Арктика 2025», который проводился в Мурманске 10 и 11 апреля.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/