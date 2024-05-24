В Мурманской области ужесточат требования к работе «наливаек» в жилых домах

На территории Мурманской области предлагается ввести дополнительные ограничения для розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в объектах, расположенных в жилых домах.

Данное решение принято к рассмотрению в связи с многократными жалобами граждан в адрес правительства Мурманской области, а также депутатов Мурманской областной Думы. Всего за последний год об ограничении работы «наливаек» поступило более 100 обращений.

«Большая доля жалоб связана с деятельностью псевдообщепитов, реализующих пиво и пивные напитки в круглосуточном режиме в многоквартирных домах, деятельность которых не подлежит лицензированию. Такой объект фактически является магазином, имеющим формальные признаки объекта общественного питания с целью осуществления круглосуточной продажи алкоголя, в том числе на вынос», — отметила министр развития Арктики и экономики Мурманской области Светлана Панфилова.

По данным УМВД России по Мурманской области в 2023 году сотрудниками правоохранительных органов выявлено 127 административных правонарушений в сфере оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции, что на 98,3% больше, чем в предыдущем году.

Согласно проекту закона, в Мурманской области розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и общежитиях, а также в пристроенных (встроенных, встроенно-пристроенных) к ним помещениях и на прилегающих к ним территориях будет запрещена с 23 часов до 10 часов, за исключением ресторанов с площадью не менее 100 квадратных метров.

Кроме того, ограничения коснутся и продажи слабоалкогольных напитков — ими смогут торговать только рестораны, бары, кафе и буфеты.

«Сейчас мы совместно с управлением Роспотребнадзора по Мурманской области и Министерством развития Арктики и экономики Мурманской области разрабатываем для предпринимателей руководство по соблюдению обязательных требований с алгоритмом изменения типа объекта общественного питания. Будет такая небольшая, но информативная брошюра, которая позволит представителям бизнеса быстро сориентироваться в предстоящих изменениях», — рассказала уполномоченный по защите прав предпринимательства Мурманской области Марта Говор.

Накануне Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области организовало круглый стол. На него пригласили представителей УМВД России по Мурманской области, Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Мурманской области, «Торгово-промышленной палаты», Союза промышленников и предпринимателей Мурманской области, мурманского областного регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», депутатов Мурманской областной Думы. По итогам встрече участники договорились о проведении анализа объектов общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и общежитиях, а также об организации качественной разъяснительной работы среди предпринимателей в муниципальных образованиях в регионе.

Органы местного самоуправления наделяются полномочиями установления границ прилегающих территорий от многоквартирных домов, на которых будет ограничена реализация алкогольной продукции, что потребует внимательной работы муниципальных властей.

В случае принятия закона после обсуждений он вступит в силу с 1 марта 2025 года. Проект законопроекта размещён на портале «Открытый регион».

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, с 1 апреля вступил в силу подписанный Президентом России федеральный закон, которым органы региональной власти наделяются правом устанавливать ограничение времени розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания на объектах общественного питания (за исключением ресторанов), расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.