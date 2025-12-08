В Мурманской области ужесточают контроль за управляющими компаниями: руководителю «Цитаделей» дали срок до середины января на устранение нарушений

Под председательством заместителя губернатора Мурманской области Ольги Вовк в конце прошлой недели прошло очередное заседание рабочей группы по мониторингу нарушений в сфере управления многоквартирными домами.

В заседании приняли участие исполняющая обязанности министра государственного жилищного и строительного надзора Элина Акулова, старший прокурор отдела по надзору за исполнением федерального законодательства Прокуратуры Мурманской области Екатерина Власова, председатель комитета по жилищной политике администрации Мурманска Анжелика Червинко, а также представители региональных Следственного комитета России, УФССП России, УЭБиПК УМВД России, Роспотребнадзора.

В фокусе внимания — качество работы двух мурманских управляющих компаний: «УК Заполярная Цитадель» и «УК Северная Цитадель». Обе организации обслуживают сравнительно небольшое количество домов, однако на их работу поступает рекордно высокое число жалоб. Кроме этого, организации систематически игнорируют предписания надзорного органа.

Ольга Вовк напомнила, что это уже второе заседание рабочей группы в рамках системной работы по поручению губернатора Андрея Чибиса. Мониторинг ведётся поэтапно: раз в две недели рассматриваются конкретные управляющие компании, анализируются жалобы жителей и неисполненные предписания надзорных органов.

«Прежние меры административного воздействия себя исчерпали. К нарушителям будут применяться более жёсткие механизмы реагирования — вплоть до аннулирования лицензии. Управляющие организации обязаны обеспечить жителям безопасные и комфортные условия проживания в полном соответствии с законом. Все обязательства должны исполняться в полном объёме. «Для галочки» работать больше не получится. Вкладывая деньги собственников в работу УК или передавая компании дом после капитального ремонта, отношение к этому имуществу должно быть бережное и ответственное», — заявила Ольга Вовк.

«Состояние законности в сфере жилищно-коммунального хозяйства находится на постоянном контроле органов прокуратуры. В ходе надзорной деятельности выявляется большое количество нарушений, которые не остаются без мер прокурорского реагирования. Ответственные лица привлекаются к установленной законом ответственности — вплоть до уголовной», — подчеркнула старший прокурор отдела по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Екатерина Власова.

Как сообщает Минэнерго и ЖКХ Мурманской области, по результатам заседания владельцу управляющих организаций «УК Северная Цитадель» и «УК Заполярная Цитадель» даны поручения: разработать и представить детальный план мероприятий по устранению уже выявленных нарушений, организовать его безотлагательное исполнение, обеспечить качество работ, производимых на вверенном фонде.

Контроль за исполнением решений рабочей группы будет обеспечен на постоянной основе.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/558237/#&gid=1&pid=1