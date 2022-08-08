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Мурманская область. Арктика (16+)08.08.22 17:00

В Мурманской области в 10-12 раз увеличен размер вознаграждения заполярным спортсменам и тренерам

На заседании регионального правительства министр спорта Мурманской области Светлана Наумова доложила об изменениях, которые коснулись размера и порядка получения вознаграждений спортсменами и их тренерами за высокие спортивные достижения.

Так, с 2012 года заполярные спортсмены, показавшие высокие результаты на официальных международных и всероссийских соревнованиях по олимпийским видам спорта, а также их тренеры получали единовременные денежные вознаграждения в зависимости от статуса соревнований и занятого места.

«По поручению губернатора Мурманской области в текущем году были внесены существенные изменения в региональные нормативные правовые акты в части расширения списка спортивных соревнований, за победу и призовые места в которых положено вознаграждение, а также в части увеличения размеров поощрения», – отметила Светлана Наумова.

Теперь право на выплату получили победители и призеры как чемпионатов, так и первенств мира, Европы и России по видам спорта и спортивным дисциплинам, включенным во Всероссийский реестр видов спорта. Напомним, ранее на такое поощрение могли рассчитывать только спортсмены и тренеры, представляющие регион по олимпийским видам спорта и спортивным дисциплинам, включенным в программы Паралимпийских и Сурдлимпийских игр.

Позитивные изменения коснулись и размера премии: теперь суммы увеличены в среднем в 10-12 раз. Так, до 2022 года размер вознаграждения составлял от 20 тысяч до 1 млн рублей для спортсмена и от 18 тысяч до 900 тысяч рублей для тренера. После внесения изменений по результатам соревнований выплата будет составлять от 200 тысяч до 4 млн рублей для спортсменов и от 150 тысяч до 3,5 млн рублей. Всего в 2022 году запланированы выплаты единовременного денежного вознаграждения в размере 52 млн рублей.

«Существенное увеличение размера выплат, а также расширение круга лиц, которые получают возможность их получить, безусловно, станет для заполярных спортсменов дополнительным методом мотивации достигать ещё более высоких результатов и выстраивать спортивную карьеру в Мурманской области», – подытожила министр спорта Светлана Наумова.

С информацией о данной выплате можно ознакомиться на главной странице официального сайта министерства, баннер «Единовременное денежное вознаграждение», сообщает  Министерство спорта Мурманской области.

http://sport.gov-murman.ru/documents/edinovremennoe-denezhnoe-voznagrazhdenie-sportsmenam-i-ikh-treneram/  

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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