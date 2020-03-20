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Мурманская область. Арктика (16+)20.03.20 10:00

В Мурманской области в 2019 году инвестиции в основной капитал были больше, чем в предыдущем, на 1,4%

По предварительным данным, на развитие экономики и социальной сферы Мурманской области в 2019 году были направлены более 171 миллиарда рублей инвестиций в основной капитал, что больше, чем в предыдущем, на 1,4 процента.

Как сообщает В.Н. Морозов, руководитель Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Мурманской области, максимальная доля в их общем объёме пришлась на приобретение всех видов транспортных средств, машин, оборудования, хозяйственного инвентаря – 51 процент (за 2018 год – 62 процента), а также на строительство зданий (кроме жилых) и сооружений – 44 процента (за 2018 год – 32 процента). Доля затрат, направленных на строительство жилья, составила 3 процента, в 2018 году – 1 процент.

В объёме инвестиций в основной капитал по Арктической зоне Российской Федерации доля организаций (без субъектов малого предпринимательства) Мурманской области  составила 11,8 процента. Большая часть этих средств (82,4 процента или 129 миллиардов рублей) направлена на развитие промышленности и транспорта в регионе.

За счёт собственных средств организации профинансировали 46,5 процента инвестиций в основной капитал, а более половины (53,5 процента), как и в предыдущем году – это привлечённые средства. Капитальные вложения организаций за счёт бюджетов всех уровней составили 29 процентов (средства федерального бюджета – 27 процентов).

 

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