В Мурманской области в 2019 году уровень рождаемости снизился на 8 процентов, а смертности, напротив, увеличился почти на 1 процент

Численность населения Мурманской области на 1 января 2020 года составила 741,4 тысячи человек. В 2019 году население региона уменьшилось на 6,7 тысячи человек или на 0,9 процента (в 2018 году – на 5,5 тысячи человек).

Как сообщает В.Н. Морозов, руководитель Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Мурманской области, сокращение численности населения определялось в основном миграционным снижением, которое составило за прошлый год 4,9 тысячи человек (за 2018 год – 4,4 тысячи человек).

Основным компонентом миграционных передвижений являлись перемещения по России. В обмене населением с другими регионами России Мурманская область в 2019 году потеряла 6,1 тысячи человек (в 2018 году – 4,4 тысячи человек). Сальдо миграции с государствами-участниками СНГ, напротив, было положительным и составило 1,2 тысячи человек. Миграционный прирост сложился за счёт притока населения из Украины и Азербайджана.

В 2019 году в общем числе прибывших в регион мигрантов 72 процента составляли лица трудоспособного возраста, 18 – дети в возрасте 0-15 лет и 10 процентов – лица старше трудоспособного возраста.

По уровню образования прибывшие в возрасте 14 лет и старше распределялись следующим образом: с высшим и неполным высшим образованием – 40 процентов, со средним профессиональным – 35, средним общим и основным общим – 24, не имеющие образования – чуть более 1 процента.

Основными причинами смены места жительства стало возвращение после временного отсутствия; причины личного, семейного характера и в связи с работой.

В 2019 году естественная убыль населения в Мурманской области составила 1,8 тысячи человек (в 2018 году – 1,1 тысячи человек), родились 6,7 тысячи детей, умерли 8,5 тысячи человек. Уровень рождаемости за год снизился на 8 процентов, а смертности, напротив, увеличился почти на 1 процент.

Среди родившихся 38 процентов составляли первенцы, 39 – вторые и 23 процента – третьи и последующие по порядку рождения. В структуре причин смерти населения преобладали болезни системы кровообращения (52 процента), новообразования (18 процентов), а также несчастные случаи, отравления и травмы (10 процентов).