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Мурманская область. Арктика (16+)17.11.20 18:00

В Мурманской области в 2019/2020 учебном году твёрдость гранита науки проверяли на своих зубах почти 7 тысяч студентов вузов

Международный день студентов был учреждён в 1941 году в память о чешских студентах-патриотах, боровшихся против фашизма. В послевоенные годы он отмечался по решению  Всемирного студенческого конгресса, который состоялся в Праге в 1946 году. С тех пор День студентов проводится ежегодно 17 ноября во многих странах мира. Эта дата весьма популярна у студенческой молодёжи и со временем стала больше связана с молодостью и романтикой. В этот день торжественно принимают в студенческие ряды первокурсников и чествуют студентов, достигших успехов в учёбе и общественной жизни.

В Мурманской области в 2019/2020 учебном году твёрдость гранита науки проверяли на своих зубах почти 7 тысяч студентов вузов. Их численность в расчёте на 10 тысяч населения региона составила 94 человека. По программам подготовки специалистов среднего звена в регионе обучалось почти 14 тысяч человек, квалифицированных рабочих, служащих – 3,1 тысячи. На 10 тысяч человек населения области приходилось соответственно 189 и 42 обучающихся. 

Как сообщает В.А. Кудицкая, врио руководителя Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Мурманской области, традиционно студенты охотно участвуют в переписях населения, и статистики высоко оценивают этот труд. Для кадрового обеспечения предстоящей общероссийской переписной кампании Мурманскстат заключил Соглашения о сотрудничестве в сфере статистики и образования с четырьмя вузами региона, среди которых Мурманский арктический и Мурманский технический государственные университеты.

Согласно принятому документу студенты получат возможность пройти практическую подготовку в Мурманскстате, работая переписчиком. Как показала практика проведения предыдущих переписей, молодые люди хорошо справляются с обязанностями переписчика. Они коммуникабельны, энергичны, умеют находить индивидуальный подход к представителям различных социальных слоёв и групп населения. В свою очередь, молодёжь, участвуя в проведении переписи, получает знания, практический опыт и дополнительный заработок.

Всероссийская перепись населения пройдёт с 1 по 30 апреля 2021 года в принципиально новом цифровом формате. Главное её нововведение – использование россиянами портала «Госуслуги» для заполнения электронных переписных листов. Переписчики для проведения опроса жителей региона при обходе жилых помещений будут обеспечены планшетными компьютерами со специальным программным обеспечением.

Применение планшетов, предусматривающих маршрут переписчика, элементы навигации и максимальное предзаполнение переписного листа по отдельным вопросам на основании административных данных,  сделает работу привлекательной для студентов, получающих образование по самым разным специальностям.

 

 

 

 

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