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Мурманская область. Арктика (16+)31.12.20 15:30

В Мурманской области в 2020 году отремонтировали более 60 км трассы Р-21 «Кола»

В том числе 44 км составил капитальный ремонт участков с 1093 по 1105 км и с 1328 по 1361 км в Кандалакшском и Кольском районах,  сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Кола».

Отрезок Р-21 «Кола» от границы с Карелией до Кандалакши в Заполярье протяженностью около 100 км приведён в нормативное состояние в течение нескольких строительных сезонов. В следующем году в Кандалакшском районе завершат капитальный ремонт оставшихся 12 км (км 1081  - км 1093).

На всех участках капремонта уложено новое асфальтобетонное покрытие, восстановлена система водоотвода — всего обновили 41 водопропускную трубу,  в водоохранных зонах установлено 65 локальных очистных сооружений. Обустроено порядка 19 км барьерного ограждения,  обновлены дорожные знаки, нанесена разметка. На примыканиях дорог к населенным пунктам обустроено освещение, тротуары от остановок общественного транспорта, отремонтированы посадочные площадки и установлены автопавильоны.

Осенью под Мурманском на участке Р-21 «Кола» с 1378 по 1381 км завершена реконструкция с вводом в эксплуатацию двухуровневой развязки, которая обеспечивает разделение транспортных потоков по направлению в Мурманск с южной стороны и из Мурманска в  аэропорт. Почти 3-километровый участок дороги с тоннельным путепроводом стал четырехполосным, техническая категория улучшена с III до IB. Наряду с увеличением пропускной способности, повысился и уровень безопасности дорожного движения – в ходе реконструкции ликвидировано место концентрации ДТП на 1378 км.

Подъезд к аэропорту Мурманска, входящий в состав Р-21 «Кола» и примыкающий к новой транспортной развязке, полностью обновили путем устройства защитных слоев.

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