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Мурманская область. Арктика (16+)26.02.21 11:30

В Мурманской области в 2020 году вступить в брак пожелали 4253 пары, а расторгнуть – 3375

Подведены итоги работы органов ЗАГС Мурманской области за 2020 год. Более 25 тысяч записей актов гражданского состояния зарегистрировано отделами ЗАГС администраций муниципальных образований Мурманской области за 2020 год.

Так, в регионе зарегистрировано 6536 записей актов о рождении. Вступить в брак пожелали 4253 пары, а расторгнуть – 3375.

За отчётный год в отделы ЗАГС и Министерство юстиции Мурманской области поступило около 100750 заявлений граждан и запросов учреждений и организаций о выдаче документов, подтверждающих наличие или отсутствие факта государственной регистрации акта гражданского состояния.

Проделана работа по переводу в электронный вид записей актов гражданского состояния и передаче их в Единый государственный реестр. Их общее количество в регионе составило более 2,6 млн записей актов.

Создание ЕГР ЗАГС – это новый этап развития системы государственной регистрации актов гражданского состояния. Он позволяет значительно повысить качество предоставления государственных услуг, сделать процедуру их получения более доступной и удобной для граждан.

Теперь северяне также смогут получить в день обращения по месту жительства или пребывания повторный документ – свидетельство или справку, даже если сама запись хранится в другом субъекте Российской Федерации.

Кроме того, разработано мобильное приложение «Реестр ЗАГС» с личным кабинетом пользователя, сервисом «Госпошлина», «проверкой вручную» наличия записи акта и разделом «Помощь». Оно также позволяет обратиться в службу технической поддержки.

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