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Мурманская область. Арктика (16+)26.11.22 11:00

В Мурманской области в 2021 году действовали 108 туристских фирм, услугами которых воспользовались 33,7 тысячи человек - Мурманскстат

Мурманская область благодаря своей уникальной природе и климату имеет все основания для развития горнолыжного, рыболовного, культурно-познавательного, экологического и других видов туризма. Большой популярностью пользуются туры для фотоохоты за северным сиянием, которые особенно актуальны в преддверии Нового года и зимних каникул.

Как сообщает Мурманскстат, в 2021 году на территории Мурманской области принимали гостей 188 коллективных средств размещения, среди которых 127 гостиниц, 8 санаториев, 53 туристских базы и кемпинга. В их номерном фонде в течение года было размещено более 357 тысяч человек.

Мурманскую область в прошлом году по турпутевкам посетили 16,8 тысячи россиян из других регионов страны. Туроператоры чаще направляли туристов из Санкт-Петербурга и Москвы (соответственно 27 и 4 процента от всех приехавших российских туристов).

В Мурманской области в 2021 году действовали 108 туристских фирм, услугами которых воспользовались 33,7 тысячи человек.

А какие самые востребованные направления у российских туристов в стране? Что популярнее — самостоятельный туризм или услуги турфирм? Смотрите понятную статистику о туризме: https://rosstat.gov.ru/ps/tourism/.

 

 

Фото: https://vk.com/feed?q=%23%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0&section=search&z=photo-188169427_457239927%2Fwall-188169427_945

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