В Мурманской области в 2021 году ипотечные кредиты получили почти 10,5 тысячи семей

В 2021 году в Мурманской области было оформлено около 10,5 тысячи ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) на общую сумму свыше 29 млрд рублей. Это на 3% больше, чем годом ранее, по количеству и почти на четверть (23,2%) – по объёму.

«Наибольшая активность в сегменте ипотечного кредитования в регионе зафиксирована в последний месяц истекшего года. В декабре северяне заключили с банками свыше 1100 ипотечных договоров со средней суммой кредита около 3 млн рублей. Во многом это может быть связано с тем, что жители региона стремились взять ипотеку по более низким ставкам, ожидая их роста в новом году», – сообщил управляющий Отделением Банка России по Мурманской области Андрей Климов.

Как сообщает Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации, на 1 января 2022 года портфель ипотечных жилищных кредитов в регионе составил 60 млрд рублей, за год он вырос на 24,1%. При этом сохраняется высокий уровень платежной дисциплины ипотечных заёмщиков. Доля просроченной задолженности в портфеле ИЖК оставалась небольшой и за год снизилась с 0,5% до 0,3%.

Средние ставки по ИЖК за год выросли на 0,9 п.п. Так, на 1 января 2022 года средняя ставка в Мурманской области составила 8% годовых. В среднем жители области оформляли ипотечные кредиты на 20 лет.