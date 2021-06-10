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Мурманская область. Арктика (16+)10.06.21 14:00

В Мурманской области в 2021 году появятся ещё 6 открытых пространств для поддержки молодёжных инициатив

В Мурманской области в 2021 году появятся ещё 6 открытых пространств для поддержки молодежных инициатив – соответствующее постановление подписал губернатор региона Андрей Чибис.

По итогам конкурсных отборов, которые проводились в первом полугодии 2021 года, субсидии на создание пространств для поддержки молодежных инициатив получат Оленегорск, Апатиты, ЗАТО г. Североморск, Терский, Ловозерский и Кольский районы. На эти цели из регионального бюджета выделены средства на общую сумму 21,5 млн рублей.

Молодёжные пространства будут создаваться в соответствии с единым фирменным стилем. Их главная задача – обеспечивать возможность для реализации мероприятий и проектов в новых форматах.

Напомним, технология развития в муниципалитетах инфраструктуры «точек притяжения» творческих людей была проработана по поручению главы региона Андрея Чибиса.

Ранее субсидии на 11,5 рублей на создание молодежных пространств уже получили такие муниципалитеты как Кандалакша, Мончегорск, Апатиты и Ковдорский район. Открытие этих пространств запланировано на сентябрь-октябрь текущего года.

Как сообщает комитет молодёжной политики Мурманской области, всего регионом на создание молодёжных пространств направлено 33 млн рублей.

 

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