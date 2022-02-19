В Мурманской области в 2021 году собираемость взносов на капитальный ремонт составила 88%. Об этом сообщила генеральный директор фонда капитального ремонта Мурманской области Юлия Барсукова.

«В 2021 году было начислено 1,9 миллиарда рублей взносов на капремонт. Однако в фонд поступило всего 1,7 миллиарда рублей. Согласно статистике дисциплинированнее всего платят жители ЗАТО. В Островном и Видяево собираемость составила 100%, в Заозерске – 98,7%, в ЗАТО Александровск – 93,14%», – отметила Юлия Барсукова.

Хуже всего взносы на капремонт платят в Ловозерском районе (80,14%), Кандалакшском районе (78,54%) и Печенгском округе (76,42%).

Как сообщает региональное Министерство строительства, согласно статье ч. 3 ст. 158 и ст. 169 Жилищного кодекса РФ взнос на капитальный ремонт является обязательным для собственников помещений, а обязанность по оплате расходов на капремонт общего имущества многоквартирного дома распространяется на всех собственников помещений.