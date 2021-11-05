В Мурманской области в 2021 году уже завершили капитальный ремонт в 161 многоквартирном доме

Краткосрочный план 2021 года предусматривает капитальный ремонт 268 многоквартирных домов в регионе, из которых по четырем объектам разрабатывается проектная документация, а по остальным проводятся 542 вида строительно-монтажных работ. Об этом рассказала и.о. генерального директора Фонда капитального ремонта Мурманской области Юлия Барсукова.

«На сегодняшний день капитальный ремонт завершён в 161 многоквартирном доме Мурманской области – план выполнен на 60,98%. В том числе в порядок привели фасады 31 многоквартирного дома, крыши 53 жилых объектов, заменили лифты в 17 домах и внутридомовые инженерные сети в 82, а также фундаменты 2 жилых объектов и подвал 1 дома», – отметила Юлия Барсукова.

Работы по капитальному ремонту оставшихся 103 многоквартирных домов ведутся, и будут выполнены до конца года, сообщает региональное Министерство строительства.