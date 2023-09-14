В Мурманской области в 2022 году 79% домашних хозяйств имели персональный компьютер, а 88% – доступ к сети Интернет

По этим показателям наш регион занял второе место среди субъектов Северо-Западного федерального округа, а лидировал – по использованию различных мобильных устройств для выхода в сеть.

Как сообщает Мурманскстат, жители области – активные пользователи Интернета: 86 процентов выходили в сеть каждый день или почти каждый день.

В регионе 73 процента северян от 15 до 74 лет получили государственные и муниципальные услуги через Интернет, а две трети жителей использовали Всемирную паутину для заказа товаров и услуг.

В сентябре 2023 года в очередной раз стартует выборочное наблюдение по вопросам использования информационных технологий и телекоммуникационных сетей (ИКТ). Наблюдение пройдёт в два этапа: с 18 по 24 сентября и с 16 по 22 октября и охватит 1100 человек, проживающих в 8 городских и 6 сельских населённых пунктах Мурманской области.

Фото: https://vk.com/feed?q=%23%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82§ion=search&z=photo-188169427_457240339%2Falbum-188169427_00%2Frev