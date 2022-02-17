В Мурманской области в 2022 году очистят от мусора берега и прибрежные акватории более 45 водных объектов

В рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» и под эгидой акции «Вода России» на территории Мурманской области ежегодно проводятся мероприятия по очистке берегов и прибрежных акваторий водных объектов от мусора.

В минувшем году в регионе прошло около 40 таких субботников, в которых приняли участие более 1000 человек. Протяженность очищенной береговой линии составила почти 42 км.

В текущем году на основании предложений органов местного самоуправления, предприятий и организаций Министерством природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области составлен план проведения мероприятий по очистке водных объектов и их берегов. Так, в весенне-осенний период запланировано к проведению более 70 субботников.

Как сообщает региональное Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства, перечень населенных пунктов, в которых состоятся мероприятия, а также данные контактных лиц для взаимодействия по вопросам участия в субботниках, приведены в плане, опубликованном на сайте министерства по ссылке.

Природоохранные акции пройдут на таких водных объектах, как река Титовка, ручей Чистый, озера Окуневое и Глубокое.

Северян приглашают присоединиться к мероприятиям.