В Мурманской области в 2022 году снесут 35 аварийных домов

В 2022 году из бюджета Мурманской области выделили в три раза больше средств на снос аварийных домов. Об этом сообщил на оперативном совещании губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«Мы продолжаем сносить ветхие дома, которые не только непригодны для проживания и портят облик наших городов, но и представляют опасность, в том числе для детей, любящих забираться в такие объекты Третий год правительство Мурманской области предоставляет субсидию муниципалитетам на снос аварийных домов. За два предыдущих года было снесено 36 объектов. В этом году в региональном бюджете на эти цели предусмотрели в три раза больше средств – 100 миллионов рублей. Всего в 2022 году будет снесено 34 аварийных жилых дома и 1 объект незавершенного строительства в 12 муниципалитетах», – отметил Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, благодаря поддержке правительства Мурманской области будут снесены 10 аварийных домов в Кандалакше, 5 – в Ревде, по 4 – в Полярных Зорях и Териберке, по 2 – Алакуртти, Зеленоборском, Кильдинстрое и Умбе и по 1 – Молочном, Мурмашах, и Мурманске, а также в Ковдорском округе снесут 1 объект незавершенного строительства.