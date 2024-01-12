В Мурманской области в 2023 году благоустроено 139 территорий благодаря нацпроекту «Жильё и городская среда»

Благодаря реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда» в Мурманской области в 2023 году благоустроены дворовые территории 122 многоквартирных домов, 8 общественных пространств в 6 муниципалитетах, а также завершена реализация трёх проектов-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

Например, в Кировске, в микрорайоне Кукисвумчорр, благоустроили территорию бывшего деревянного комплекса и устаревшей детской игровой площадки. В Полярном реализован проект «Парк Полярный» на месте пустыря у историко-краеведческого музея с видом на Екатерининскую гавань. А в Оленегорске благоустроены «Минеральная набережная и сказочный лес» и городской парк «Горняк».

Всероссийский конкурс проводится с 2018 года в целях поддержки создания проектов комфортных общественных пространств в малых городах и исторических поселениях, развития комплексного подхода к историческим территориям для сохранения историко-культурного наследия.

В 2024 году в Мурманской области благодаря победе во VIII Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды начнётся реализация двух проектов-победителей. В Полярных Зорях – бульвар по ул. Энергетиков, в Ковдоре – часть улицы от площади Ленина до здания градообразующей компании.