В Мурманской области в 2023 году будет благоустроено 118 дворовых территорий

В регионе началась активная фаза работ по благоустройству в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» и стратегического плана «На Севере – жить», инициированного губернатором Андреем Чибисом на основании пожеланий самих северян. В 2023 году в Мурманской области планируется капитально реконструировать 118 дворовых территорий многоквартирных домов.

Кроме того, в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» в Кольском Заполярье будут благоустроены ещё 8 территорий: в Мурманске, Верхнетуломском, Мончегорске, Умбе, ЗАТО Североморск и Заозерск.

«Все контракты заключены, финансирование работ осуществляется за счёт консолидированного бюджета. На 7 объектах строители уже приступили к выполнению работ. Муниципальными контрактами утверждены сроки начала и завершения работ по каждому, которые контролируются со стороны муниципалитета и министерства», – отметила заместитель губернатора Мурманской области – министр градостроительства и благоустройства Мария Гаврилова.

В 2023 году также начнутся работы по реализации проектов-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов благоустройства в малых городах и исторических поселениях 2022 года: «Ковдрский магнит» в Ковдоре и «Минеральная набережная и сказочный лес» в Оленегорске. Финансирование осуществляется с учетом использования средств федерального, областного и местного бюджетов. Кроме того, продолжаются работы по благоустройству сквера в микрорайоне Кукисвумчорр в Кировске и территории у историко-краеведческого музея в Полярном.

Как сообщает Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области, Центр городского развития продолжит работу по установке детских игровых и спортивных комплексов. В 2023 году запланирована установка 74 таких комплексов в 21 населённом пункте. Это детские, спортивные площадки, скейт-комплексы и площадки с инклюзивным оборудованием. В настоящее время ведётся работа по подготовке оснований.

Фото: https://gov-murman.ru