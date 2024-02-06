В Мурманской области в 2023 году на осуществление традиционной хозяйственной деятельности коренных народов Севера было направлено порядка 53 млн рублей

Вчера на оперативном совещании в региональном правительстве губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что в 2023 году на осуществление традиционной хозяйственной деятельности коренных народов Севера было направлено порядка 53 млн рублей.

Глава региона поздравил коренной малочисленный народ Севера с наступающим Международным днём саамов, который ежегодно отмечается 6 февраля и посвящён их культуре и традициям.

«В Мурманской области проживает более 1,3 тысячи представителей саамского народа. Мы понимаем, насколько важно сохранять и развивать их наследие, следуя современным тенденциям и используя новые технологии для продвижения саамской культуры», – сказал Андрей Чибис.

Глава региона подчеркнул, что продукция коренного народа Севера, в том числе сувенирная, – визитная карточка нашего региона, необходимо активнее её продвигать для популяризации традиции и культуры саамов.

Правительство Мурманской области оказывает всестороннюю поддержку коренному малочисленному народу Севера.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, в числе мер и прав – занятие северным оленеводством; получение земельных участков, необходимых для выпаса оленей; бесплатная заготовка древесины для собственных нужд; бесплатное получение лекарств по рецепту врача в сельской местности; социальная пенсия по старости для постоянно проживающих в районах традиционного проживания коренных малочисленных народов Севера на день назначения пенсии и достигших возраста 55 лет для мужчин и 50 для женщин.

«За 2023 год из федерального и областного бюджетов на оленеводство и другие виды традиционной хозяйственной деятельности, сохранение саамской культуры выделены различные субсидии и гранты в размере около 53 млн рублей», – подчеркнул губернатор.

Подробнее о комплексе мер, направленных на социально-экономическое и культурное развитие саамов в регионе, доложила министр внутренней политики Анна Головина.

Фото: https://gov-murman.ru