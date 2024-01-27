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Мурманская область. Арктика (16+)27.01.24 16:00

В Мурманской области в 2023 году отмечался рост обращений по регистрации ипотеки

Как сообщили в региональном Росреестре, в прошлом году на государственный кадастровый учёт и регистрацию прав на объекты недвижимости в Кольском Заполярье поступило свыше 125 тысяч заявлений, что превысило показатель 2022 года на 9,9%.

«На 26,2% отмечается рост обращений по регистрации ипотеки, от северян поступило 8351 заявление. Самые активные месяцы - апрель, июнь и ноябрь. Меньше всего обращений традиционно было в начале года январе и феврале, а также в июле, когда в регионе самая активная пора отпусков», - рассказала заместитель руководителя Управления Росреестра по Мурманской области Элеонора Кукунова.

Также в ведомстве отметили, что на 17,1% выросло количество зарегистрированных прав на жилые помещения (около 10 тысяч).

«Однако говорить о сильном оживлении на рынке жилья мы не можем. Количество прав по договорам купли-продажи увеличилось всего на 11,3%. Остальное – это регистрация прав в рамках проводимой совместно с муниципалитетами работы по выявлению правообладателей объектов недвижимости», - уточнила Элеонора Кукунова.

Как сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Мурманской области, по итогам 2023 года 68% заявлений об осуществлении учётно-регистрационных действий было направлено в региональный Росреестр в электронном виде. По сравнению с прошлым годом рост составил 19,5%. А ипотечные сделки практически полностью перешли в электронный вид – каждый месяц уже более 80% ипотечных сделок с кредитными организациями подаётся исключительно в электронном виде.

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