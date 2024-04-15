9 Мая во флотской столице вновь стартует автопробег «Север помнит, гордится!»В конце апреля жителей и гостей Мурманской области приглашают на ярмарку «На Севере – светло!»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)15.04.24 17:30

В Мурманской области в 2023 году показатель потребительского спроса вырос лишь на 0,2%

Лидерами рейтинга регионов России по потребительскому спросу за прошедший год стали Республика Ингушетия и Тюменская область, замыкают список Ненецкий округ и Брянская область, при этом рост потребительского спроса наблюдается в 82 регионах России, свидетельствует исследование РИА «Новости».

Как пишет ria.ru, российская экономика в 2023 году характеризовалась ростом ключевых макропоказателей, что, в частности, отразилось и на потребительском спросе. Как поясняют экономисты, позитивная динамика обусловлена быстрым ростом зарплат и занятости, а также кредитованием. В денежном выражении потребители стали тратить заметно больше, однако в некоторых регионах рост цен «съел» эффект от увеличения трат, и в реальности спрос вырос слабо или даже снизился.

По оценкам РИА «Новости», за 2023 год потребительский спрос в России вырос на 6,2%. В рамках исследования потребительский спрос оценивался как сумма оборота розничной торговли, объёма платных услуг населения и расходов на общепит. Основной прирост был обеспечен розничной торговлей (+6,4% за год), но при этом сектор общественного питания показал ещё более высокую динамику (+12,3%), однако его вес в суммарных потребительских расходах по-прежнему невысок, и поэтому вклад в общий прирост не такой большой.

На общем позитивном фоне в двух регионах в прошедшем году отмечалось сокращение спроса по итогам года. Согласно расчётам РИА «Новости», негативная динамика наблюдалась в Ненецком автономном округе и в Брянской области. В этих двух регионах все три компонента потребительского спроса показали слабый результат. Например, в Ненецком автономном округе траты на услуги снизились за год на 11%, а в Брянской области розничная торговля упала на 2,4%.

Ещё в двух регионах динамика спроса также была достаточно слабой. В Белгородской области в реальном выражении спрос в 2023 году не изменился, а в Мурманской области он вырос лишь на 0,2%.

По оценкам РИА «Новости», в 2024 году динамика спроса может несколько замедлиться. Во-первых, рост зарплат вряд ли повторит рекорды 2023 года, во-вторых, высокие ставки будут увеличивать склонность к сбережению. Однако, вероятно, большинство регионов смогут показать прирост спроса по итогам текущего года.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)I квартал 2024 года на рынке труда: где особенно нужны люди, какие специалисты в дефиците, как растут зарплаты, — обзор сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob»
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТОВ ПАСЗРМурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДАМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2024
-

Последние комментарии

Валентина
09.04.24 16:44
Здравствуйте, Ирина. SOS! SOS ! Как с Вами связаться для получения авторитетной внушительной помощи, а именно: МногоКвартирныйДом находится в ж/р Росляково на содержание в "Росляковское ЖКХ" . Под
Комментарий к новости:«Кто в доме хозяин»: Ирина Медведева – о том, как собственники могут помочь друг другу в решении общих проблем МКД
егор
06.04.24 22:23
Можно к вам устроиться? *** Вы адресуете вопрос редакции сайта "Аркти-ТВ". Вам надо зайти на сайт компании: https://rusalmon.ru/about_us/vacancy/ Редакция.
Комментарий к новости:ОАО «Русский Лосось» поддержит социальные объекты в п. Лиинахамари
Александр Патраков.
04.04.24 15:55
Помню, как заходил в кабинет к маме, где сидела она и Валентина Васильевна Жданова, а в кресле сидел отец Анатолия Бредова. Я поздоровался, а он сунул мне конфетку.
Комментарий к новости:100-летию Мурманска: Артём Ерыбашев рассказывает о том, как юным северянам подарили Дом творчества имени Бредова
-Правовая консультация (18+)Эксперты рассказали, сколько стоят переработки на работе и как получить за них деньги
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345678910111213141516171819202122232425262728293012345
-Скоро в эфире19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)19:30Новости. Информационная программа (12+)20:00«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В Мурманской области в 2023 году показатель потребительского спроса вырос лишь на 0,2%-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос почти на 15 копеек, евро – почти на 7 копеек-PRO Энергетику (18+)Мурманская ТЭЦ отмечает свой 90-летний юбилей-PRO ЖКХ (18+)Минстрой России готов пересмотреть нормы о плате за обслуживание газового оборудования-PRO Нефть и газ (18+)Александр Новак: нефть была основным транзитным грузом на Севморпути в 2023 году-PRO Законы (18+)Усилена административная ответственность за нарушение правил обслуживания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика