В Мурманской области в 2023 году показатель потребительского спроса вырос лишь на 0,2%

Лидерами рейтинга регионов России по потребительскому спросу за прошедший год стали Республика Ингушетия и Тюменская область, замыкают список Ненецкий округ и Брянская область, при этом рост потребительского спроса наблюдается в 82 регионах России, свидетельствует исследование РИА «Новости».

Как пишет ria.ru, российская экономика в 2023 году характеризовалась ростом ключевых макропоказателей, что, в частности, отразилось и на потребительском спросе. Как поясняют экономисты, позитивная динамика обусловлена быстрым ростом зарплат и занятости, а также кредитованием. В денежном выражении потребители стали тратить заметно больше, однако в некоторых регионах рост цен «съел» эффект от увеличения трат, и в реальности спрос вырос слабо или даже снизился.

По оценкам РИА «Новости», за 2023 год потребительский спрос в России вырос на 6,2%. В рамках исследования потребительский спрос оценивался как сумма оборота розничной торговли, объёма платных услуг населения и расходов на общепит. Основной прирост был обеспечен розничной торговлей (+6,4% за год), но при этом сектор общественного питания показал ещё более высокую динамику (+12,3%), однако его вес в суммарных потребительских расходах по-прежнему невысок, и поэтому вклад в общий прирост не такой большой.

На общем позитивном фоне в двух регионах в прошедшем году отмечалось сокращение спроса по итогам года. Согласно расчётам РИА «Новости», негативная динамика наблюдалась в Ненецком автономном округе и в Брянской области. В этих двух регионах все три компонента потребительского спроса показали слабый результат. Например, в Ненецком автономном округе траты на услуги снизились за год на 11%, а в Брянской области розничная торговля упала на 2,4%.

Ещё в двух регионах динамика спроса также была достаточно слабой. В Белгородской области в реальном выражении спрос в 2023 году не изменился, а в Мурманской области он вырос лишь на 0,2%.

По оценкам РИА «Новости», в 2024 году динамика спроса может несколько замедлиться. Во-первых, рост зарплат вряд ли повторит рекорды 2023 года, во-вторых, высокие ставки будут увеличивать склонность к сбережению. Однако, вероятно, большинство регионов смогут показать прирост спроса по итогам текущего года.