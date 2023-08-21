В Мурманской области в 2023 году посевная площадь картофеля в хозяйствах всех сельхозпроизводителей составила 438 га

Картофель – один из самых любимых продуктов в нашей стране. Мы ценим его за вкус и пользу. Родина картошки – Латинская Америка. Перуанские индейцы считали картофель подарком богов, поклонялись ему, ели его, чтобы получить силу и энергию, и даже лечили при помощи картошки многие заболевания.

В наши дни выращивают несколько тысяч сортов картофеля, а из-за частоты употребления в пищу его называют «вторым хлебом».

Как сообщает Мурманскстат, в нашем регионе в 2023 году посевная площадь картофеля в хозяйствах всех сельхозпроизводителей составила 438 га. (в 2022 году – 464 га). Основными производителями этой культуры являются хозяйства населения.

Напомним, 19 августа в нашей стране отмечался День картошки.