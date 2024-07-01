В Мурманской области в 2023 году в мероприятиях для молодёжи приняли участие более 47 тысяч человек

В рамках заседания правительства Мурманской области 28 июня председатель комитета молодёжной политики Мурманской области Мария Чернышева представила отчет и рассказала планах на вторую половину 2024 года.

Как отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис, молодёжная политика является одним из приоритетных направлений работы для правительства региона - это важно, чтобы обеспечить благополучие и прогресс региона.

Уже открыто 54 пространства для молодёжи разной направленности, в том числе под брендом «СОПКИ», патриотический центр «На Севере – жить!», а также центр спортивно-патриотического воспитания «ВОИН».

Важное направление в работе с молодёжью – добровольческая деятельность. Среди ключевых проектов и мероприятий, которые объединили в 2023 и 2024 годах свыше 600 человек, можно выделит областную школу волонтеров, тренинг «Благотворительность и волонтёрство» и семинары «Оказание ситуационной помощи на объектах социальной инфраструктуры инвалидам и маломобильным гражданам».

«В течение первого квартала 2024 года проведено 49 мероприятий по направлению развития добровольчества, участие в которых приняло 1428 добровольцев. В 2023 году 26 человек были отмечены наградами в сфере добровольчества различного уровня», - отметила Мария Чернышева.

Как сообщила председатель комитета молодежной политики, на постоянной основе в регионе проводится профориентационная работа для молодежи. Это помогает школьникам и студентам выявить и развить необходимые профессиональные навыки и компетенции, что делает их более конкурентоспособными на рынке труда.

Так, с сентября 2023 года было проведено более 2 тысяч экскурсий на предприятия, в колледжи Мурманской области и Мурманский арктический университет.

«Совершенствуется и такой механизм поощрения молодёжи, как стипендии. Ежегодно стипендии губернатора Мурманской области вручались молодёжи региона за серьезные успехи в учебной, научной, культурной, спортивной, общественной и военно-патриотической деятельности. Но в 2022 году решили поддержать еще и работающую молодежь, учредив дополнительно новую специальную стипендию в размере 15 тысяч, которую начали ежемесячно выплачивать с января 2023 года», - подчеркнула Мария Сергеевна.

Также за последние годы увеличено количество и размер литературных премий, стипендии для ординаторов и студентов целевых направлений, установлена стипендии для студентов-отличников колледжей, введена стипендия для молодых учёных, установлен минимальный порог заработной платы для молодых учителей, повышены премии для победителей и призёров заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников.

Уже четыре года в регионе действуют «полярки» для молодых специалистов, с первого дня их выхода на работу в бюджетные организации. За все время такую поддержку получают более трех тысяч специалистов.

Ещё одно направление поддержки молодежи - это гранты. В 2020 году объём финансирования на эти цели был увеличен в 3 раза.

«Важное значение имеет проведение различного рода событийных мероприятий в сфере молодёжной политики и вовлечение в них молодых людей. Всего в 2023 году в мероприятиях приняло участие 47 тысяч человек от 14 до 35 лет, что составляет 27,8 % от общей численности молодежи, проживающей на территории Мурманской области», - отметила Мария Чернышева.

С 2022 года по инициативе губернатора Мурманской области в рамках реализации стратегического плана «На Севере — жить!» в регионе реализуется проект «Арктический диалог», созданный для содействия в самореализации молодежи. Благодаря ему молодые люди могут пообщаться с известными людьми из разных сфер деятельности. Главная цель - показать ребятам возможности и перспективы, которые открыты в нашей стране и в регионе. В качестве спикеров в проекте приняли участие губернатор Мурманской области Андрей Чибис, лётчик- космонавт, Герой Российской Федерации Роман Романенко, заместитель руководителя администрации Президента РФ Максим Орешкин, первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров, главнокомандующий ВМФ РФ Александр Моисеев, герои - защитники Отечества и другие.

«В течении 2023 года прошло 17 встреч, общий охват составил около 2 тысяч человек и около 70 тысяч человек онлайн. В 2024 году запланировано проведение не менее 16 встреч с охватом не менее 60 тысяч человек очно и онлайн», - пояснила Мария Сергеевна.

В рамках работы по содействию участия представителей Мурманской области в 2023 году обеспечено направление 250 человек на 45 мероприятий различного уровня, в том числе для участия в таких крупных всероссийских и международных мероприятиях, как Всероссийские молодёжные форумы «Шум», «Машук», «Истоки», Международный молодёжный форум «Евразия Global», Фестиваль «Таврида.АРТ», Межрегиональный молодёжный образовательный форум СЗФО «Ладога» и другие.

«Отдельно стоит отметить Всемирный фестиваль молодёжи, который проводился с 1 по 7 марта 2024 года на федеральной территории «Сириус» в соответствии с Указом Президента РФ Владимира Владимировича Путина в целях развития международного молодёжного сотрудничества. Количество делегатов от Мурманской области составило 90 человек, из них 3 человек - несовершеннолетние. Это представители разных профессиональных направлений: спортсмены, политики, молодые ученые, предприниматели, преподаватели, наставники, молодые IT–специалисты, представители медиа сферы, экологи, представители молодежных общественных объединений и НКО, рабочая молодёжь и другие профессиональные категории, а также представители актива «Движения Первых» в возрасте до 18 лет из разных муниципалитетов региона», - отметила Мария Сергеевна.

Как сообщает комитет молодежной политики Мурманской области, формированием активной гражданской позиции юных северян занимается Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Юнармейцы являются активными участниками патриотических мероприятий. Количество участников движения в регионе составляет более 5 тысяч человек.

С 2022 года комитетом молодёжной политики Мурманской области предоставляется субсидия муниципальным образованиям как на поддержку существующих комнат и домов «Юнармии», так и на создание новых. В 2023 году 17 муниципальных образований получили субсидию на общую сумму 10 млн рублей.

Фото: https://gov-murman.ru