В Мурманской области в 2023 году вырастет субсидия на пожарно-техническое оснащение добровольных пожарных дружин, их обеспечение спецодеждой и снаряжением

Соответствующее постановление подписано губернатором 23 января.

Финансовые средства, ранее предусмотренные госпрограммами со сроками реализации 2014-2025 годы, на развитие и стимулирование добровольной пожарной охраны позволили создать добровольную пожарную дружину и оснастить необходимым пожарно-техническим вооружением подразделения в населенных пунктах Кашкаранцы, Варзуга, Кузомень, Чаваньга, Чапома сельского поселения Варзуга и селе Оленица городского поселения Умба.

В связи с ростом цен на необходимое пожарно-техническое оснащение было принято решение сумму субсидии увеличить.

Постановлением правительства Мурманской области предусматривается увеличение суммы затрат на приобретение пожарно-технического вооружения вновь создаваемого подразделения общественного объединения ДПО с 600 тысяч до 1,2 млн рублей на одно подразделение, на обеспечение работников ДПО и добровольных пожарных специальной одеждой и снаряжением с 50 до 90 тысяч рублей на одного человека, на материально-техническое обеспечение деятельности подразделения общественного объединения ДПО с 200 тысяч до 800 тысяч рублей на одно подразделение, на материальное стимулирование деятельности добровольных пожарных с 10 до 15 тысяч рублей на одного человека в месяц.

Также для увеличения мотивации добровольных пожарных в мероприятиях по развитию ДПО включена выплата денежного вознаграждения работы по поддержанию в исправном состоянии (техническое обслуживание и ремонт) технических средств пожаротушения и по участию в пожарно-технических занятиях и пожарно-технических учениях.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, принимаемые меры позволят и дальше развивать добровольную пожарную охрану на территории региона, что в целом позволит повысить уровень безопасности населения в отдалённых малочисленных населенных пунктах.