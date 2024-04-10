В Мурманской области в 2024 году 20 проектов НКО стали победителями конкурсного отбора на получение гранта в сфере реализации государственной национальной политики

В Мурманской области подведены итоги конкурсного отбора заявок на предоставление из областного бюджета субсидий для общественных объединений, религиозных организаций, общин коренных малочисленных народов Севера – саамов, казачьих обществ Мурманской области в 2024 году.

Особое внимание правительством Мурманской области уделяется межнациональному миру и согласию на территории региона. Созданы условия для развития национально-культурных объединений и религиозных организаций, оказывается финансовая поддержка для реализации проектов, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, этнокультурное развитие народов, профилактику проявлений экстремизма и терроризма.

В текущем году гранты правительства Мурманской области получат 20 проектов НКО, общая сумма поддержки при софинансировании Фонда президентских грантов составит 14 млн рублей. Всего в конкурсном отборе участвовало 27 заявок.

География реализации проектов разнообразна – ЗАТО г. Североморск, Апатиты, Кандалакша, Мончегорск, Мурманск, село Ловозеро и посёлок городского типа Ревда, посёлки Тулома и Сафоново.

В этом году благодаря грантовой поддержке в Мурманской области в Еврейской общине появится «Стена Плача, или Котель Маарави», по проекту Федерации бильярдного спорта состоится открытый турнир по русскому бильярду с участием представителей национально-культурных объединений.

В рамках проекта Татарского культурного общества «Якташ» (Земляк) традиционно пройдут «Самый северный Сабантуй», фестиваль татарской культуры «Чак-чак фест», спортивный праздник борьбы на поясах «Куреш».

Саамская община «Моджесь еммьне» («Красивая земля») организует обучение и поддержку молодых авторов-этноблогеров, вовлечённых в освещение межнациональных отношений в новых медиа и блогосфере.

Ловозерская общественная организация развития культуры «Культурный код» планирует осуществить театрализованную постановку «Сказочный мир Муннь Каллсы».

В рамках мультимедийного проекта регионального отделения Союза журналистов России «Вот такие пироги!» будет создан цикл видеороликов, объединяющий молодых журналистов, блогеров, представителей разных национальностей в общем действе – гастрономии.

Знаковым событием станет выставка «Ассоциация кольских саамов: история и современность», посвящённая 35-летию деятельности региональной саамской общественной организации.

Чувашское культурное общество «Чувашский край» представит в муниципальных образованиях, в число которых вошли города Мурманск, Полярный, Кировск и ЗАТО посёлок Видяево, серию концертов «Семейный альбом».

Североморская епархия Русской Православной Церкви в рамках проекта, посвящённого Году семьи, организует конкурс книги «История моей семьи».

Мурманское городское казачье общество проведёт для школьников занятия о казачьих традициях, истории служения казаков Отечеству, мастер-классы по обращению с казачьим оружием и организации быта казаков.

Проект молодёжной общественной организации «Совет молодёжных и детских общественных объединений Мурманской области», посвящённый отечественным фильмам, снятым на территории Кольского полуострова, привлечёт внимание молодёжи серией киноквизов.

Евангелическо-Лютеранский приход совместно с Координационным центром Мурманского арктического университета организует круглый стол по профилактике экстремизма религиозной и национальной нетерпимости и «Фестиваль добрососедства».

Русский национальный культурный центр «Рябиновый край» примет участие в фестивале «Шолоховские сезоны» в станице Вёшенская – родине Михаила Шолохова, непосредственно в казачьей среде, а также организует ряд культурно-массовых мероприятий для совместного семейного досуга.

Организация японской культуры «Япония в Мурманске» проведёт телемосты с «Обществом «Япония-Евразия» префектуры Канагава с презентацией Мурманской области, мастер-классами по приготовлению русского пряника и саамскому рукоделию.

Как сообщает Министерство внутренней политики Мурманской области, реализация проектов общественных объединений, религиозных организаций, общин коренных малочисленных народов Севера – саамов, казачьих обществ продлится до декабря 2024 года.

Фото: https://gov-murman.ru