В Мурманской области в 2024 году 80% детей после реабилитации возвращены в родные или замещающие семьи

13 января на оперативном совещании губернатор Андрей Чибис напомнил, что прошлый год был объявлен Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным Годом семьи, и Мурманская область достойно показала себя в выполнении прямых поручений главы государства.

«За пять лет мы в 1,5 раза снизили уровень бедности населения и в 4 раза сократили уровень безработицы, отремонтировали более 80% социальных учреждений и открыли семь уникальных пространств «СОПКИ.СЕМЬЯ». А в 2024 году завершили работы по улучшению условий в учреждениях соцобслуживания для 473 человек на сумму почти 70 млн рублей», – отметил Андрей Чибис.

Как подчеркнул глава региона, особое внимание уделяется мерам поддержки семей с детьми. В 2024 году вручено более 4,5 тысячи подарочных наборов новорожденным, выдано более 1200 сертификатов на региональный материнский капитал, «зарплата мамы» выплачена более, чем 4,7 тысячи семей. С этого года запущено два новых проекта: «Зарплата мамы 2.0» и «Родовая сумка». На обе «Зарплаты мамы» и «Родовую сумку» в бюджете 2025 года запланировано более 740 млн рублей. В целом 22,3 млрд рублей, или пятая часть средств бюджета этого года предусмотрена на социальную поддержку.

Перед тем, как свой доклад озвучила директор Мурманского центра социальной помощи семье и детям Светлана Гаращенко об итогах работы учреждения в 2024 году, губернатор напомнил о результатах работы правительства региона в этом направлении.

«С 2021 года число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в регионе уменьшилось на 13,8%, в кровные семьи вернулись 13% детей, в замещающие семьи – 26% детей от общего числа воспитанников. На данный момент более 93% детей-сирот воспитываются в семьях и менее 7% находятся в специализированных учреждениях. В прошлом году на нашем контроле находились 386 семей в социально опасном положении, в которых воспитывается 781 ребёнок. Это на 40 семей и 38 детей меньше, чем годом ранее, – динамика здесь положительная», – подчеркнул Андрей Чибис.

Так, в 2024 году только благодаря работе специалистов Центра социальной помощи семье и детям Мурманской области:

социальную реабилитацию получили 140 несовершеннолетних;

80% детей, покинувших отделение после реабилитации, возвращены в родные или замещающие семьи;

социальные услуги в полустационарной форме получил 41 ребёнок-инвалид;

реабилитацию прошли 21 женщина и 9 детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

Всего с 2022 года помощь в центре оказали более 550 детям и 78 женщинам.

«Немаловажное направление работы центра – это психологическая помощь, в том числе экстренная. Так, при поддержке правительства Мурманской области и Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на базе центра работает детский телефон доверия. Ежегодно сюда поступает более 2,5 тысячи обращений, более 1 тысячи из них от детей и подростков», – сообщил глава региона.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, в 2024 году работа регионального «телефона доверия» была отмечена на федеральном уровне. На XV Всероссийском форуме «Вместе – ради детей! Вместе в Год семьи!» Мурманская область стала лидером в номинации «Мастер доверия» за реализацию успешных практик содействия развитию служб детского телефона доверия.

В режиме видеоконференцсвязи в совещании принимал участие председатель областной Думы Сергей Дубовой, который, комментируя итоги совещания, сказал: «В регионе самое пристальное внимание уделяется всесторонней поддержке семей с детьми. В совокупности речь идёт и о материальной составляющей, и об иных нематериальных благах. В прошлом году подавляющее большинство законов, принятых Мурманской областной Думой, как раз и было посвящено социальной поддержке семей с детьми. В последнее время эффективно реализуются проекты, направленные на помощь северянам, как психологическую или юридическую, так и в раскрытии творческих способностей. Большая работа проводится с земляками, попавшими в трудную жизненную ситуацию или имеющими ограничения по здоровью, чтобы они имели также возможность для дальнейшего развития, раскрытия своего потенциала и максимального включения в активную жизнь».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/