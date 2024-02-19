В Мурманской области в 2024 году будет продолжатся акции по сбору батареек

Региональное Минприроды заключило соглашение с Мурманским региональным штабом волонтёров Октябрьской железной дороги «Станция Добра» и ООО «Экопром» для совместной реализации на территории Мурманской области проекта по сбору батареек.

В рамках соглашения открыт ещё один пункт приёма батареек в Мурманске на ул. Октябрьская, 13 (ДК «Железнодорожников», 1-й этаж).

Также в соответствии с соглашением будут продолжать принимать батарейки в 11-ти пунктах на территории региона и в образовательных учебных учреждениях в рамках акций весной и осенью.

Как сообщает Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области все собранные батарейки направляются в Ярославль на завод ООО «Национальная экологическая компания» – одно из немногих в России предприятий, осуществляющих глубокую переработку отслуживших батареек и аккумуляторов с получением вторичного сырья.

Адреса пунктов по приёму батареек размещены на сайте Министерства в разделе «Обращение с отходами».

Фото: https://gov-murman.ru