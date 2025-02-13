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Мурманская область. Арктика (16+)13.02.25 14:30

В Мурманской области в 2024 году было обнаружено на треть меньше фальшивок

В 2024 году в банковском секторе Мурманской области обнаружено и изъято из обращения 19 поддельных банкнот Банка России – это на 30% меньше, чем годом ранее.

Как сообщает Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального Банка Российской Федерации, среди выявленных подделок в основном банкноты крупных номиналов. Большую часть из них составляют фальшивки номиналами 5000 рублей – в 2024 году их обнаружили 11 штук. Также обнаружено шесть фальшивых банкнот номиналом 1000 рублей и по одной поддельной банкноте 2000 и 100 рублей.

«В регионе заметно уменьшилось количество поддельных банкнот. Тем не менее нельзя терять бдительность - внимательно проверяйте признаки подлинности денег при расчете наличными. Не берите и не расплачивайтесь банкнотами, в подлинности которых вы сомневаетесь, отнесите их в банк на бесплатную экспертизу. Рекомендуем установить приложение «Банкноты Банка России», ссылка для установки есть на сайте регулятора – это удобный способ узнать, как отличить фальшивые деньги от подлинных и на какие защитные признаки нужно обращать внимание», – советует заместитель управляющего Отделением Банка России по Мурманской области Алексей Андреев.

В Мурманской области наравне с банкнотами старого образца встречаются также новые банкноты 5000 рублей. Модернизированные пятитысячные банкноты имеют усовершенствованный защитный комплекс. Подробную информацию о защитных элементах всех российских банкнот можно найти в разделе «Наличное денежное обращение» на сайте Банка России и на портале «Финансовая культура».

 

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