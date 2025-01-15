В Мурманской области в 2024 году диспансеризацию и профосмотры прошли более 487 тысяч северян

В Мурманской области возможностью проверить состояние своего здоровья в рамках диспансеризации и профилактических медицинских осмотров в 2024 году воспользовались более 487 тысяч взрослого населения и юных северян. Порядка 47 тысяч человек прошли углубленную диспансеризацию. Около 25 тысяч человек направлены на второй этап диспансеризации.

Профилактические медицинские осмотры и диспансеризация населения – одно из ключевых направлений национального проекта «Здравоохранение».

Данные виды исследований направлены на раннее выявление хронических неинфекционных заболеваний и коррекцию факторов риска их развития. Они проводятся бесплатно в рамках обязательного медицинского страхования в поликлинике по месту прикрепления.

При проведении диспансеризации и профилактических медицинских осмотров впервые было выявлено около 11 тысяч заболеваний, в том числе из таких основных групп как: болезни системы кровообращения – 2,5 тысячи; болезни органов пищеварения – 1090 случаев; сахарный диабет – 440 случаев; болезни органов дыхания – 380 случаев; злокачественные новообразования – 168 случаев.

В регионе диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры проводит 21 медицинская организация.

Как отмечает Министерство здравоохранения Мурманской области, для населения обеспечена возможность дистанционной записи, через интерактивного помощника «диспансеризация» по ссылке, а также прохождение диспансеризации и профилактических медицинских осмотров в вечерние часы и в выходные дни.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/