В Мурманской области в 2024 году отремонтируют больше 400 проездов во дворах, выполнив на территориях ямочный ремонт

«Список территорий, которые необходимо отремонтировать в первую очередь, составляли на основании мнения жителей. В марте на портале «Наш Север» проходило соответствующее голосование, участие в котором приняли больше 8 тысяч человек», – сообщил вчера губернатор Андрей Чибис во время оперативного совещания

Онлайн-голосование позволило привлечь северян к активному участию в жизни своих населенных пунктов, а также определить территории, требующие ремонта в первую очередь.

«На выбор предлагались территории, заявленные муниципалитетами при участии управляющих компаний и товариществ собственников жилья. По результатам рассмотрения заявок межведомственной комиссией 22 апреля был утверждён адресный перечень территорий, подлежащих ямочному ремонту. Сейчас проводятся процедуры контрактования», – рассказала заместитель губернатора – министр градостроительства и благоустройства Мурманской области Мария Гаврилова.

Как сообщает Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области, работы предстоит провести на территории 20 муниципалитетов региона, отремонтировать 423 проезда общей площадью более 74 тысяч квадратных метров.

На оперативном совещании также обсуждался вопрос благоустройства дворов и общественных территорий в Мурманской области. В 2024 году проведение работ запланировано в 17 муниципалитетах.

Фото: https://gov-murman.ru