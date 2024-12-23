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Мурманская область. Арктика (16+)23.12.24 11:30

В Мурманской области в 2024 году успешно реализуется стратегический план «На Севере – жить» в сфере образования

Основной темой сегодняшнего оперативного совещания стала реализация стратегического плана «На Севере – жить» в сфере образования в 2024 году. Губернатор Андрей Чибис подчеркнул, что это ключевое направление работы.

«Мы в это вкладываемся. С 2019 года в Мурманской области мы открыли 8 детских садов, что позволило обеспечить и поддерживать 100% доступность дошкольного образования. Построили две школы, одну из которых в Печенге открыли совсем недавно, в День героев Отечества. Завершаем строительство школы в Мурманске. За пять лет капитально отремонтировали 23 школы для почти 10 тысяч детей, 8 из них – в 2024 году. Это почти каждая седьмая школа в регионе», – сообщил Андрей Чибис.

Губернатор отметил, что такие региональные проекты, как «Тёплое окно» и «Арктическая школа» покрыли 100% школ региона. В рамках проектов заменили 12,5 тысячи окон и модернизировали 282 пространства в школах и детских садах.

«Со следующего года «Арктическую школу» распространим также на учреждения дополнительного образования. Об этом просили люди на разных площадках и встречах, в бюджете следующего года такой подход определён», – отметил глава региона. Он также сообщил, что с 2019 года в образовательные учреждения Мурманской области поступило 99 новых школьных автобусов, 21 будет передан уже на этой неделе.

В 2024 году в рамках нацпроекта «Образование» в регионе было создано 39 новых образовательных пространств.

«Это в том числе наши «Точки роста», «Кванториум» и «IT-куб». В 2024 году создано 16 центров «Точка роста» в Апатитах, Кировске, Североморске, Ловозерском и Кандалакшском районах, Печенгском округе. Теперь в 10 муниципалитетах центры открыты в каждой школе. Всего с 2019 года по всему региону отрыли благодаря федеральной поддержке 78 «Точек роста», – перечислил губернатор.

Кроме того, в школах региона открыто более 270 профильных классов, в том числе 48 классов и групп для более 1 тысячи детей открыли в 2024 году. За последние три года число инженерных классов выросло в 2 раза.

«Мурманская область входит в топ-5 регионов по участию в программе «Профессионалитет». В регионе успешно функционируют 7 образовательных кластеров, в которые включены 90% колледжей. За последние годы создано 163 современные лаборатории и улучшены условия проживания более чем для 1200 студентов. При этом, в сотрудничестве с крупнейшими предприятиями региона создана каждая вторая лаборатория, отремонтировано 7 общежитий и модернизировано 20 пространств в 11 колледжах», – подчеркнул губернатор.

Большое внимание в Мурманской области уделяют патриотическому воспитанию. С 1 сентября 2023 года 100% школьников и студентов младших курсов охвачены программой «На Севере – жить», инициированной губернатором.

«Кроме того, 11 тысяч старшеклассников посетили предприятия региона. Это важно, когда ребята ездят, смотрят, видят и понимают, как работают масштабные предприятия, производства и компании в нашей области, будем обязательно это направление развивать», – отметил Андрей Чибис.

В школах и колледжах Мурманской области работают такие объединения, как «Движение Первых», «Орлята России», именами Героев России называют школы, в их честь открываются «Парты Героев» и муралы. В каждой школе и детском саду создан музей или музейный уголок. Более 600 школьников посетили музейно-выставочный комплекс «Долина Славы», более 800 – выставку-форум «Россия» на ВДНХ. Более 6 тысяч школьников стали участниками профильных смен в центрах «Авангард», «На Севере – жить!» и «ВОИН».

В приёмные кампании Мурманского арктического университета закрываются 100% бюджетных мест, создано 98 аудиторий, лабораторий, центров и социальных объектов, отремонтированы общежития.

«По поручению нашего Президента России Владимира Владимировича Путина на базе университета будет создан кампус мирового уровня. Это ключевое решение, я благодарен президенту за него, правительству, за поддержку нашей инициативы. Это радикально преобразит университет. Кампус в своей основе – это не стены, а лаборатории. Всё, что нужно для подготовки высококлассных специалистов для арктических проектов, – подчеркнул Андрей Чибис. – А при поддержке первого заместителя председателя правительства РФ Дениса Валентиновича Мантурова, председателя набсовета, вуз получил более миллиарда рублей на улучшение инфраструктуры. А также университет вошёл в программу «Приоритет – 2030».

В 2024 году по сравнению с 2023 годом стало на 70% больше получателей именной губернаторской стипендии в колледжах Мурманской области.

«Также в текущем году ввели новые меры поддержки для студентов МАУ. Отличившиеся первокурсники получат при успешном переводе на 2 курс 100 тысяч рублей. Также лучшие первокурсники по итогам 1 сессии будут получать губернаторскую стипендию 15 тысяч рублей, иногородним студентам-отличникам бесплатно предоставят общежитие и оплатят 2 поездки домой. А отличникам вуза будет начисляться по 100 тысяч рублей на сертификат для покупки жилья в регионе при переходе на следующий курс», – сообщил губернатор.

Комплексно занимаются в Мурманской области и развитием науки: более 100 молодых учёных охвачены мерами поддержки в 2024 году. В целом за пять лет в 40 раз увеличено финансирование из областного бюджета по этому направлению.

«Немаловажная задача – сокращение дефицита педагогов. Различными мерами поддержки охвачены 8,5 тысячи человек. За последние два года в систему нам удалось привлечь около 1,5 тысячи педагогов и в два раза сократить число вакансий. Не путём их срезания, а заполнением нужными специалистами. Только в 2023 и 2024 годах по программе «Арктический учитель» к нам на Север приехали 40 педагогов», – подчеркнул Андрей Чибис.

Подробнее о развитии системы образования рассказала министр образования и науки Диана Кузнецова.

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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