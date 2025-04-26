В Мурманской области в 2024 году восстановительные работы были проведены на площади более 900 гектаров

Ежегодно для сохранения леса, который страдает от вырубок, насекомых, болезней и пожаров в Мурманской области проводятся лесовосстановительные работы.

Как сообщает пресс-служба Мурманскстата, в 2024 году лесовосстановительные мероприятия проводились на землях площадью 908 гектаров. Естественным путём лес восстановлен на территории около 708 гектаров, а более чем на 183 гектарах высажены саженцы и посеяны семена.

Общие затраты на воспроизводство и восстановление леса составили 4,9 миллиона рублей, из них 71 процент – искусственное лесовосстановление.