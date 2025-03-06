В Мурманской области в 2025 году капитально отремонтируют 12 школ

В 2025 году в рамках федеральной программы «Модернизации школьных систем образования» и стратегического плана «На Севере – жить!» будет капитально отремонтировано 12 школ в Мурманске, Видяево, Териберке, Кировске, Заполярном, Верхнетуломском и Мончегорске.

«С 2019 года в рамках стратегического плана «На Севере – жить!» были капитально отремонтированы 23 школы, в которых обучаются около 10 тысяч детей. Разумеется, эта работа будет продолжена. В 2025 году в рамках реновации ЗАТО будет завершено обновление школы №13 в Высоком и школы №266 в Снежногорске. Кроме того, капремонты пройдут ещё 10 учреждениях в семи муниципалитетах региона», – отметил министр строительства Мурманской области Алексей Грачиков.

В Мурманске подрядчики обновят сразу четыре образовательных учреждения. В прогимназии №61 приведут в порядок фасад и кровлю. В лицее №2, а также гимназиях №3 и №5 помимо фасада заменят инженерные сети и отремонтируют внутренние помещения.

Кроме того, большой спектр работ запланирован в школе №5 им. О.И. Семенова-Тян-Шанского в Мончегорске, где строителям предстоит заменить инженерные сети, а также обновить внутренние помещения, фасад и кровлю. Преображение ждёт фасад и внутренние помещения школы №7 в Кировске.

Также планируется привести в порядок фасады школы №1 в ЗАТО п. Видяево, школы №19 им. М.Р. Янкова в Заполярном и Лодейненской школы в Териберке. В последнем учреждении также капитально отремонтируют отмостку здания.

Как отмечает Министерство строительства Мурманской области, закупки на проведение капитальных ремонтов девяти образовательных учреждений уже объявлены. Перед подрядчиками стоит непростая задача – завершить все работы до начала учебного года. Электронный аукцион на обновление школы в Верхнетуломском будет объявлен в ближайшее время.

Напомним, в 2024 году в рамках стратегического плана «На Севере – жить!» были капитально отремонтированы восемь школ в Мурманске, Молочном, Коашве, Туломе, Видяево, Лодейном, Заполярном и на 27 км ж/д Мончегорск-Оленья города Мончегорск.