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Мурманская область. Арктика (16+)01.07.25 12:30

В Мурманской области в 2025 году на обновление образовательной инфраструктуры направлено более 4 млрд рублей

Подготовка востребованных кадров для стратегических проектов Арктики – одна из важных задач плана «На Севере – жить!». Правительство региона совместно с крупнейшими работодателями активно обновляет образовательную инфраструктуру. На эти цели в 2025 году направлено более 4 млрд рублей, треть средств выделена из областного бюджета, 1,3 млрд рублей вложены индустриальными партнёрами. С подробным докладом на эту тему 30 июня на оперативном совещании выступила министр образования и науки Диана Кузнецова.

«Всего в этом году в регионе обновят более 500 пространств в 200 образовательных организациях – в детских садах, школах, колледжах и МАУ. Так, до 1 сентября для 10 тысяч самых юных северян создадим 62 пространства и капитально отремонтируем два детских сада в городе-герое Мурманске. В 28 садах появятся центры «Уникум. Малыш», современные спортивные и музыкальные залы, кабинет психолога для работы с детьми с ОВЗ», – сказала министр.

Масштабные преобразования инфраструктуры выполняются и в школах Кольского Заполярья. Около 2 млрд рублей направлено на создание свыше 300 современных пространств. Отдельного внимания заслуживает открытие 1 сентября уникального для региона Губернаторского лицея. Приём документов на конкурсный отбор сегодня завершается – подано более 400 заявок. Итоги будут подведены до 10 июля.

«По нацпроекту «Молодёжь и дети» до начала учебного года более 120 школ региона оснастим современным оборудованием кабинеты по предметам «Труд» и «Основы безопасности и защиты Родины». В рамках региональных проектов «Арктическая школа» и «На Севере – твой проект» в 44 школах создадим центры «БАС», «Уникум», инженерные классы, обновим актовый и спортивные залы, столовые, досуговые пространства, а также благоустроим девять пришкольных территорий», – подчеркнула Диана Кузнецова.

Профильный министр поблагодарила крупные компании за вклад в развитие системы образования в регионе. Так, например, благодаря постоянным партнёрам – компаниям «Росатом», «ФосАгро», «Норникель» – будут созданы новые пространства «Юный творец Росатома», «Академия автомобильных знаний и навыков», контактный зоопарк «Весёлый зоосад» и «Следуй за мечтой!».

На обновление инфраструктуры в организациях среднего профессионального образования предусмотрено порядка 940 млн рублей. В колледжах планируют открыть 55 новых пространств для 12 тысяч студентов. Ремонтные работы и модернизация лабораторий проводятся в рамках президентской программы капремонта, федерального проекта «Профессионалитет», соглашений правительства и градообразующих предприятий. В 2025 году запланирован капитальный ремонт двух колледжей и приобретение нового оборудования. Уже начаты работы по ремонту кровли и фасадов корпуса Мончегорского политехнического колледжа, завершение которых ожидается в 2026 году.

«Что касается МАУ, то в этом году финансирование на модернизацию объектов университета составило порядка 750 млн рублей. Эти средства направлены на обновление 41 пространства в головном вузе, Мурманском морском рыбопромышленном колледже и филиалах в Апатитах и Кировске. Стоит отметить, что совместные усилия правительства и бизнеса по развитию системы образования в Мурманской области дают результаты. Наш МАУ и девять колледжей вошли в топ-10 Национального рейтинга, сформированного по поручению Президента России, по уровню трудоустройства и заработной платы выпускников», – подытожила руководитель Минобра.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/549538/#&gid=1&pid=14

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