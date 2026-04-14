В Мурманской области в 2025 году общая численность обучавшихся по направлениям дополнительных общеобразовательных программ составила 123,6 тысячи человек
Как отмечает Мурманскстат, дети от 7 до 13 лет – наиболее многочисленная возрастная группа, получавшая дополнительное образование, их доля составила 65 процентов.
Самым популярным направлением стали общеразвивающие программы художественной направленности, где обучалось 29,2 тысячи человек. Социально-гуманитарное направление осваивали 28,9 тысячи человек. Большая часть обучавшихся по этим направлениям составляли девочки (61 процентов).
По программам физкультурно-спортивной направленности занимались 22,9 тысячи человек, технической – 19,6 тысячи человек.
Среди выбравших эти направления 63 процента – мальчики.
В системе дополнительного образования детей в регионе трудились 5,1 тысячи работников. Почти три тысячи сотрудников имели высшее образование, из них 70 процентов – педагогическое, отмечает пресс-служба Мурманскстата.