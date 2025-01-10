В Мурманской области в 2025 году состоится обследование рабочей силы

Первый этап пройдёт в 13 по 19 января.

В течение 2025 года ежемесячно во всех регионах России будет проводиться обследование рабочей силы. Задачей проведения статистического наблюдения является получение официальной статистической информации по России и её субъектам о текущей ситуации на рынке труда, уровне безработицы в соответствии с критериями Международной организации труда, а также трудностях, связанных с трудоустройством.

Как сообщает Мурманскстат, опрос населения по утверждённому Росстатом бланку анкеты проведут прошедшие обучение интервьюеры. В обязательном порядке они должны предъявить удостоверение Федеральной службы государственной статистики, действительное при наличии паспорта.

Все сведения, полученные от жителей региона, являются конфиденциальными и будут использоваться исключительно для формирования официальной статистической информации.

О полномочиях интервьюера, иную дополнительную информацию о проведении обследования можно получить в Мурманскстате по телефонам: 8 (8152) 688-569 и 688-575.

Как сообщает региональное статистическое ведомство, по итогам за III квартал 2024 года, численность рабочей силы в Мурманской составила 361,8 тысячи человек. Из них 352,6 тысячи человек классифицировались как занятые, а 9,3 тысячи человек в соответствии с критериями Международной организации труда – как безработные (т.е. не имели работы или доходного занятия, искали работу и были готовы приступить к ней в обследуемую неделю).

Большая часть занятых на основной работе трудилась в сфере государственного управления и обеспечения военной безопасности, социального обеспечения (19 процентов), в торговле, образовании и на предприятиях по добыче полезных ископаемых – по 10 процентов, а также на транспорте и связи (9 процентов). Дополнительную работу, кроме основной, имели 4,1 тысячи человек.

Благоприятная динамика отмечается по показателям безработицы. В III квартале 2024 года достигнут минимальный уровень безработицы за два последних года. Так, по сравнению с I кварталом 2023 года он стал ниже на 1,9 процентных пункта и составил 2,6 процента. Показатель для мужчин был почти на 40 процентов ниже, чем для женщин.

На поиск работы в среднем требовалось 6 месяцев, при этом использовались самые разные способы: 65 процентов опрошенных обращались к друзьям, родственникам, знакомым, 49 – искали вакансии в СМИ и Интернете, 17 – обращались непосредственно к работодателю, 12 процентов посещали органы государственной службы занятости.