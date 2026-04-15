В Мурманской области в 2025 году стали популярнее платежи с помощью биометрии и QR-кодов

В 2025 году жители Мурманской области оплатили 19,8 млн покупок с использованием QR-кода. Это почти в 1,5 раза больше, чем годом ранее. Также в 6 раз (до 1,2 млн) выросло число операций с использованием биометрических персональных данных.

«Платежи с помощью биометрии и по QR-коду внедряют у себя всё больше магазинов и сервисных предприятий региона, и северяне активно пользовались этой возможностью. Общая сумма покупок, совершенных такими способами, в прошлом году приблизилась к 32 млрд рублей», – прокомментировала руководитель направления экономического отдела Отделения Банка России по Мурманской области Олеся Бачиннова.

Как отмечает Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального Банка Российской Федерации, в целом в России доля альтернативных способов оплаты, включая мобильный/интернет-банкинг, выросла за год на 4,5 п.п. и составила 14,1% в общем объёме безналичных платежей.

