В Мурманской области в 2025 году строят и реконструируют 77 социально значимых объектов

14 апреля на оперативном совещании в правительстве Мурманской области и.о. министра строительства Александра Карпова рассказала о строительстве и капитальном ремонте социальных объектов. Глава ведомства сообщила, что за шесть лет появилось 43 новых соцобъекта, 14 реконструированы, а ещё 178 – капитально отремонтированы.

«В этом году объём работы большой и план «На Севере – жить!», предусмотренный на последующую пятилетку, большой. С учётом пройденного опыта нужно оперативно разбираться с возникающими сложностями и делать так, чтобы сроки не сползали. Прошу внимательно следить за этим и вовремя, оперативно принимать решения», – прокомментировал доклад губернатор Андрей Чибис.

По словам Александры Карповой, сейчас в стадии реализации под контролем областного Минстроя находятся 77 проектов.

Так, в планах на 2025 год 12 объектов здравоохранения. В частности, продолжаются работы по капитальному ремонту детской и взрослой поликлиник в Апатитах и реконструкции областного онкологического диспансера в Мурманске.

План «На Севере – жить!» включает также работы на спортивных сооружениях. Сейчас ведётся работа над восемью объектами физкультуры и спорта, в ближайшее время ожидается завершение строительства бассейна в Североморске.

Большие усилия направлены на развитие образовательной инфраструктуры. В 2025 году в Мурманской области продолжается модернизация 24 учреждений образования, а также начнётся строительство пяти детских садов: в Печенге, Корзуново, Килпъявре, Гаджиево, Видяево и одной школы в Алакуртти. В восьми учреждениях строители уже приступили к выполнению работ по капитальному ремонту.

«Это важно, поскольку там запланирован большой объём работ, который должен быть выполнен к новому учебному году», – рассказала Александра Карпова.

Большие изменения ждут и культурную сферу. В 2025 году запланирована дальнейшая работа по 11 объектам, включая строительство центра культурного развития в Мурманске и реконструкцию нескольких кинотеатров. Продолжается строительство Дома культуры в сельском поселении Алакуртти.

Не остались без внимания и объекты жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы и экономики. За шесть лет было обновлено 28 объектов, среди которых реконструкция водозаборных сооружений и строительство пожарного депо. В 2025 году предстоит провести работы на 20 административных и ЖКХ объектах.

Программа «На Севере – жить!», инициированная губернатором Андреем Чибисом, продолжает вносить значительный вклад в улучшение условий проживания жителей Мурманской области, обеспечивая развитие всех сфер общественной жизни и создавая благоприятные условия для жизни на Севере.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/