В Мурманской области в 2026 году откроются три новые модельные библиотеки

В рамках национального проекта «Семья» и губернаторского плана «На Севере — Жить!» в 2026 году в Мурманской области будут созданы три современные модельные библиотеки. На модернизацию пространств в Североморске, Мурманске и поселке Оленья Губа направлено 35,9 млн рублей.

Так, в Мурманске Центральная городская библиотека на Кольском проспекте, 93 получит новую концепцию, которая сочетает традиции и новаторство. Важным направлением работы станет популяризация российской науки и искусства среди молодёжи, поддержка творческих проектов и гражданско-патриотическое воспитание. В библиотеке появятся: городская гостиная, библиозал, центр детского чтения, компьютерный класс и конференц-зал, также начнёт работу лаборатория дизайна «Рисуй наших!».

Североморская Центральная городская библиотека имени Л. Крейна преобразится в «Библиотечный флагман флотской столицы». Морская тематика станет основой дизайна пространства: появятся зоны «Правая палуба», «Акватория чтения», «Цифровой причал», «Штурманская служба навигации» и другие. Особое место займет «Порт-музей «Писатели флотской столицы».

В посёлке Оленья Губа будет создан современный культурно-информационный центр под девизом «Место, где растут идеи!». Проект «ОГО!» (Оазис. Гений. Отдых) предусматривает создание зелёной эко-лаборатории, детского пространства «Почемучки» и обновленного зала для взрослых читателей «Полярная мысль», территории для детского и взрослого творчества и собственного кинотеатра.

«Новые модельные библиотеки станут настоящими центрами притяжения для семей Мурманска, Североморска и посёлка Оленья Губа. Здесь каждый член семьи найдет занятие по интересам — от чтения книг в уютной атмосфере до участия в творческих мастер-классах и образовательных мероприятиях. Мы специально разрабатывали концепции пространств так, чтобы сюда хотелось приходить всей семьей и проводить время с пользой и комфортом», — отметила министр культуры Мурманской области Ольга Обухова.

Как отмечает региональное Министерство культуры, в 2025 году в регионе открылись шесть модельных библиотек, теперь их уже 33. Кроме того, в этом году Мурманская область стала лидером Северо-Запада и заняла почётное второе место в России по количеству модельных библиотек.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/557576/#&gid=1&pid=1