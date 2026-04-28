В Мурманской области в 2026 году заменят более 14 км сетей водоснабжения

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области Зинаида Середа вчера в рамках оперативного совещания доложила о планах по модернизации объектов водоснабжения на 2026 год.

В Мурманской области продолжается масштабная модернизация коммунальных сетей. В рамках реализации трёх приоритетных объектов водоснабжения в Мурманске и Кольском округе будет заменено свыше 14 км инженерных коммуникаций. На проведение работ выделено 398,4 млн рублей.

В Кольском округе капитально отремонтируют водовод между Междуречьем и Мишуково, износ которого достиг 100%. В Мурманске работы затронут изношенные водоводы на Кольском проспекте и Нижне-Ростинском шоссе, а на улице Шабалина прокладка новых сетей позволит подключать к ресурсу новые многоквартирные дома.

В последние семь лет в регионе заменено порядка 375 км инженерных сетей тепло- и водоснабжения, из них только за 2025 год — около 60 км. В 2026 году основное внимание будет уделено магистральным трубопроводам и ключевым водоводам. Выбор объектов ведётся на основе комплексного анализа: история повреждений, физический и бухгалтерский износ, роль в схеме водоснабжения и число подключённых абонентов.

«Для повышения надёжности эксплуатации сетей водоснабжения применяются современные решения: комплексы для поиска утечек, трассировки коммуникаций и видеодиагностики. Эти технологии позволяют без вскрытия грунта выявлять засоры, трещины, коррозию, незаконные врезки, повреждения изоляции и точно определять положение труб и кабелей», — отметила глава регионального министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области Зинаида Середа.

Благодаря модернизации уровень аварийности в регионе снижается. Повышается оперативность устранения технологических сбоев, что положительно сказывается на качестве и надёжности водоснабжения для жителей региона.

«Дополнительно отмечу, что представленный доклад был посвящён исключительно водоснабжению, вопросы, касающиеся тепла и электричества будут озвучены позже на предстоящих совещаниях», — подытожила Зинаида Середа.